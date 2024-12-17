Одна из самых больших атак за несколько месяцев: пограничники остановили прорыв россиян в направлении Северска. Видео

Военнослужащие первой пограничной комендатуры бригады "Помста" отбили одну из самых больших за последние несколько месяцев российских атак в направлении Северска. Попытка врага прорвать украинские позиции обернулась для него потерями.

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В частности, защитники ликвидировали и ранили 26 оккупантов. Об этом сообщает Восточное региональное управление Госпогранслужбы Украины, публикуя видео боя.

"Как следствие – 14 ликвидированных и 12 тяжелораненых оккупантов. Как это было – смотрите", – уточнили защитники.

В ГПСУ рассказали, что российские войска принялись провести штурм с участием бронетехники и пехоты на нескольких флангах направления.

В зоне ответственности "Помсты" враг использовал тактику малых групп, привлекая взвод штурмовиков, часть из которых были на мотоциклах.

Минометные расчеты и операторы ударных БПЛА GALA drones company бригады пограничников успешно разбили эти вражеские группы.

Накануне Институт изучения войны сообщил, что 14 декабря ВС РФ приблизительно батальоном пошли в механизированную атаку в направлении Северска в Бахмутском районе Донетчины. Произошло это почти сразу после смены командования действующих на этом направлении российских сил.

Первым о попытке прорыва оккупантов на этом направлении рассказал редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов. По его словам, захватчики совершили трехстороннюю механизированную атаку численностью более 400 человек, до 30 бронемашин, 13 багги и 60 мотоциклов к северу, востоку и югу от Северска. Защитники Украины дронами и артиллерийским огнем, а также в ближнем бою отбили врага.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, в течение 16 декабря на Северском направлении армия РФ 16 раз атаковала в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьино, Спорного и Северского. Четыре боестолкновения еще продолжались по состоянию на утро 17 декабря.

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