Оккупанты провели механизированную атаку в направлении Северска: в ISW объяснили, о чем это свидетельствует. Карта

Войска РФ два дня назад примерно батальоном пошли в механизированную атаку в направлении Сиверска в Бахмутском районе Донетчины. Произошло это почти сразу после смены командования российских сил, действующих на этом направлении.

Видео дня

Возможно, таким образом оккупанты учатся проводить более эффективные атаки, однако они все еще далеки от восстановления маневра на поле боя. Так оценили действия путинской армии аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Первым о попытке прорыва ВС РФ на Сиверском направлении накануне сообщил украинский военный обозреватель, редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов. По его словам, оккупанты провели трехстороннюю механизированную атаку численностью более 400 человек, до 30 бронемашин, 13 багги и 60 мотоциклов к северу, востоку и югу от Сиверска 14 декабря.

Геолокационные кадры, опубликованные на следующий день, демонстрируют, что во время механизированной атаки численностью примерно в роту оккупанты незначительно продвинулись к северу от Веселого (к югу от Сиверска). Аналитики предположили, что этот маневр был частью более крупной атаки.

При этом Бутусов указал, что войскам РФ удалось вклиниться в четыре украинские оборонительные позиции и высадить пехоту, но беспилотники и артиллерийский огонь ВСУ, а также ближний бой в конечном итоге отразили атаку. По его мнению, россияне намеревались вклиниться на два-три километра в украинскую оборону. В то же время один российский блогер утверждал, якобы им удалось продвинуться на два километра в глубину со стороны Золотарвика (к востоку от Сиверска).

Спикер ОТГ "Луганск" майор Анастасия Бобовникова 14 декабря сообщила, что российские войска выставили более 100 единиц техники в недавнем наступлении в направлении Сиверска, и отметила, что 13 декабря там произошло 55 боестолкновений – значительное увеличение темпа в этом районе линии фронта. Согласно данным Генштаба ВСУ, столько же вражеских атак защитники отбивали и в течении 14 декабря.

"Недавнее наступление на Сиверск показывает, что российские силы, по-видимому, учатся проводить более эффективные атаки, но остаются далекими от восстановления маневра на поле боя. Оно было намного масштабнее и более последовательным, чем большинство российских наступлений на Сиверск, и российские силы тщательно его подготовили", – отметили в ISW, ссылаясь на оценки Бутусова.

Тот подчеркнул, что оккупанты специально координировали взаимодействие между штурмовыми подразделениями и связью, радиоэлектронной борьбой (РЭБ) и операциями беспилотников – всеми элементами управления, за эффективное проведение которого командование ВС РФ боролось исторически.

Поэтому в ISW считают, что более подготовленное российское наступление может быть результатом недавних сообщений об изменении командиров вражеских сил на этом направлении.

"Вблизи Сиверска подразделения армии РФ испытывают особые трудности в проведении эффективных атак, поскольку их провалившаяся механизированная атака к северо-востоку от города в районе Белогоровки в начале ноября 2024 года и преувеличенные заявления об успехе в этом районе способствовали отстранению и аресту нескольких командиров бригад в 3-й общевойсковой армии (ранее 2-й армейский корпус "ЛНР")", – говорится в сводке.

Российский инсайдерский источник, который ранее правильно предсказал изменения в российском командовании, 13 декабря заявил, что в РФ недавно отстранили командующего 3-й армии генерал-майора Дмитрия Овчарова. В ответ пропагандисты попытались отвергнуть это утверждение, 15 декабря заявив, что последним командующим этого формирования был генерал-майор Алексей Колесников, который недавно якобы просто занял новую, неуказанную должность.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре защитники Украины на Северском направлении успешно остановили один из самых больших штурмов врага за последнее время. Тогда украинские позиции атаковали более 20 единиц техники и около сотни российских пехотинцев, но ВСУ отразили эту атаку.

