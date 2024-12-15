На фронте произошло почти 300 столкновений за сутки, враг бьет из артиллерии и авиации – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки отбили по полсотни российских атак на Северском, Покровском и Кураховском направлениях. Во время этих нападений почти по всей линии фронта оккупанты активно применяли штурмовую и бомбардировочную авиацию.

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Всего на передовой было зафиксировано 292 боестолкновения. О ситуации рассказал Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на утро 15 декабря.

По уточненной информации, накануне войска РФ нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив две ракеты, 61 авиационный удар (99 КАБов). Кроме этого, агрессор совершил более 5000 артиллерийских обстрелов, 158 из которых – из РСЗО, привлек для поражения более 3000 дронов-камикадзе.

Авиаудары оккупанты нанесли по районам населенных пунктов Слобожанское, Липцы, Волчанск Харьковской области; Северск, Григоровка, Крымское, Петровка, Константинопольское, Успеновка, Шевченко, Новополье – Донецкой; Темировка – Запорожской; Николаевка – Херсонской.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 35 ударов по скоплениям живой силы, вооружения и военной техники врага. Также поражен один пункт управления БПЛА, три артиллерийских системы и два средства ПВО оккупантов.

На Харьковском направлении, применяя бомбардировочную и штурмовую авиацию, ВС РФ атаковали в районе Волчанска. На Купянском они совершили три атаки, а Силы обороны остановили все штурмовые действия врага в районах Лозовой.

На Лиманском направлении наши войска отразили 15 атак захватчиков вблизи Первомайского, Зеленого Гая, Копанки, Новосергеевки, Надежды, Макеевки, Дружелюбовки и Тернов.

Враг наносил удары средствами бомбардировочной авиации на Северском направлении. Там ВСУ отразили 55 российских штурмов возле Верхнекаменского, Белогоровки, Спорного, Выемки и Берестово.

На Краматорском направлении армия РФ лишь раз пыталась прорвать оборону в районе города Часов Яр. На Торецком, активно применяя бомбардировочную авиацию недалеко от города Торецк, враг предпринял пять напрасных попыток подвинуть наших защитников с занимаемых позиций.

Воины ВСУ отбили 52 вражеских атаки разной интенсивности на Покровском направлении в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Сухой Яр, Зеленое, Песчаное, Петровка, Шевченко, Новотроицкое, Украинка и Новоеленовка. В то же время враг наносил удары штурмовой и бомбардировочной авиацией в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Новая Полтавка, Гродовка.

На Кураховском направлении Силы обороны отражали атаки в районах населенных пунктов Солнцевка, Старые Терны, Заря, Курахово, Лисовка, Елизаветовка, Ганновка и Успеновка, где оккупанты при поддержке авиации 50 раз пытались прорвать оборону наших войск.

Также враг активно применял авиацию на Времевском направлении, где ВСУ отразили 37 его атак в районах населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Раздольное, Новый Комар, Великая Новоселка, Сторожевое, Макаровка и Новоандреевка.

На Гуляйпольском направлении агрессор нанес авиационных ударов неуправляемыми ракетами по району Гуляйполя, на Ореховском оккупанты нанесли 15 ударов КАБами по районам Малой Токмачки, Новопавловки и Работино.

Неуправляемыми ракетами оккупанты ударили по району Николаевки на Приднепровском направлении, также совершили там три безуспешных штурма позиций ВСУ.

В Курской области РФ за прошедшие сутки произошло 57 боестолкновений, там российские войска нанесли 15 авиаударов, сбросив 23 КАБа, и совершили 380 артиллерийских обстрелов по собственным населенным пунктам и позициям Сил обороны Украины.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным аналитического ресурса DeepState, войска РФ продвинулись на Купянском направлении фронта в Харьковской области. Также враг имел успехи на Кураховском и Покровском направлениях в Донецкой области.

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