Оккупанты продвинулись на Харьковщине, но Силы обороны дают бой: анализ DeepState

Российские оккупационные войска в течение последних суток продвинулись на Купянском направлении фронта в Харьковской области. Также враг имел успехи на Кураховском и Покровском направлениях в Донецкой области.

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Защитники Украины дают бой оккупантам, заставляя их отходить после попытки штурма. Об этом информирует аналитический ресурс DeepState, внесший обновление на карту войны.

Отмечается, что российские подразделения продвинулись в Курахово (Донетчина), возле Двуречной и Лозовой (Харьковщина). В то же время защитники отбросили врага возле Песчаного (Покровское направление). Аналитики уточнили на карте ситуацию в районе восточнее Кругляковки на Купянском направлении.

Возле Песчаного под Покровском произошло большое встречное сражение, по итогам которого ВСУ удалось заставить оккупантов бежать.

"По постоянным продвижениям врага, к сожалению, может показаться, что не видно усилий, предпринимаемых пехотой Сил обороны ежедневно. Возле Песчаного кац*п начал выдвижение штурмовых групп для захвата села. Так совпало, что в это же время были запланированы стабилизационные действия наших войск в направлении села Шевченко", – объяснили аналитики.

Они добавили, что ориентировочные силы обеих сторон были равны. Состоялось встречное сражение с применением гранат, ручных гранатометов и стрелкового оружия. В результате оборонных действий наших воинов враг "откатился" к посадкам возле Шевченко.

"Хороших новостей становится меньше, поэтому цените то, что есть. И помните, что маленькая посадка на карте это не только квадратные километры", – отметили в DeepState.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оперативно-тактической группировке войск "Хортица" указали, что ВСУ были вынуждены покинуть ряд позиций на Покровском направлении, в частности в районах населенных пунктов Пушкино, Песчаное и Шевченко. Там российские оккупационные силы смогли улучшить свое тактическое положение.

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