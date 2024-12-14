ВСУ были вынуждены оставить ряд позиций в Донецкой области из-за разрушений – официальная информация

На Покровском направлении Донецкой области российские оккупационные силы смогли улучшить свое тактическое положение. ВСУ были вынуждены покинуть ряд позиций в районах населенных пунктов Пушкино, Песчаное и Шевченко.

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Сейчас украинские подразделения пытаются восстановить эти позиции. Об этом сообщила прессслужба Оперативно-тактической группировки войск "Хортица".

"В результате изнурительных боестолкновений противник улучшил тактическое положение в районе Пушкиного, Песчаного, а также западнее и восточнее населенного пункта Шевченко", – сообщили военные.

В течение суток русские войска пытались улучшить свое тактическое положение в районах Благодатного, Елизаветовки и западнее Дальнего, однако эти попытки не увенчались успехом. По данным Оперативно-тактической группировки войск, оккупанты понесли потери и были вынуждены отступить.

Кроме того, враг совершал штурмовые действия юго-западнее Сторожевого, возле населенного пункта Сухие Ялы, южнее Константинопольского и юго-западнее Веселой Рощи.

В результате огневого поражения украинских защитников укрепления противника на отдельных позициях были уничтожены, что сделало невозможным их дальнейшее содержание.

Как сообщал OBOZ.UA, военное руководство Украины уволило командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк" Александра Луценко. Вероятно, на должности его заменит бригадный генерал Александр Тарнавский. Увольнение Луценко произошло на фоне продвижений оккупационных войск в Донецкой области, в частности на Покровском направлении.

Ранее сообщалось, что в районе города Покровск Донецкой области частично приостановили работу одного из участков угольнодобывающей площадки "Шахтоуправление "Покровское". Это крупнейшая в Украине шахта по добыче коксующегося угля. Объект расположен в населенном пункте Песчаное.

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