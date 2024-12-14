Из-за российских обстрелов в Покровске остановилась крупнейшая шахта коксующегося угля

В районе города Покровск Донецкой области приостановили работу одного из участков угольнодобывающей площадки "Шахтоуправление "Покровское". Это крупнейшая в Украине шахта по добыче коксующегося угля.

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Об этом сообщили в компании "Метинвест". Объект расположен в населенном пункте Песчаное.

Его работу остановили из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск, а также из-за приближения к Песчаному и Покровской линии фронта.

"В связи с ухудшением ситуации с безопасностью "Метинвест" приостановил работу на своем угольном предприятии в Песчаном (недалеко от Покровска на Донетчине), поскольку линия фронта приближается и обстрелы усиливаются", – говорится в документе.

В компании добавили, что на объекте находится вертикальный ствол шахты Покровское (ствол №3) вместе с административным комплексом. Группа эвакуировала основной персонал и членов их семей.

Эта площадка обеспечивала около половины общего объема добычи угля "Метинвестом" в Украине. Другие ключевые объекты группы на Донетчине сейчас работают.

"Метинвест совместно с Покровской городской военной администрацией и представителями Вооруженных сил Украины внимательно следит за ситуацией безопасности в городе и на промышленных объектах. Решения относительно дальнейшей работы всех промышленных объектов будут приниматься с учетом развития ситуации на фронте", – заявили в компании.

В настоящее время оцениваются все последствия приостановки работы производственной площадки в Песчаном.

Ранее СМИ писали, что потеря Покровска может привести к обвалу в металлургии по меньшей мере на 60%. Войска РФ приближаются к поселку Удачное, где работает шахтоуправление Покровское, где добывают редкий коксующийся уголь (марка "К"), необходимый в цикле производства стали на крупнейших металлургических комбинатах страны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в НГУ рассказали, что оккупанты изменили тактику штурмов на Покровском направлении. Ранее захватчики штурмовали Покровск "в лоб", а теперь начали обходить город с флангов.

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