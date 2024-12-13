Россияне больше не атакуют Покровск 'в лоб': в НГУ рассказали, как враг задумал захватить город. Карта

Российские оккупационные войска изменили тактику штурмов на Покровском направлении, на котором ныне критическая ситуация. Ранее захватчики штурмовали Покровск "в лоб", а теперь начали обходить город с флангов.

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Об этом в эфире телемарафона в четверг, 12 декабря, сообщил руководитель пресс-службы 14 бригады Национальной гвардии Украины "Червона Калина" Николай Коваль. По его словам, в районе Покровска жесткие бои, враг продвинулся на расстояние 6-10 км от города.

Захватить город враг пытается всеми возможными способами и круглосуточно отправляет на утилизацию свою живую силу и технику на этом направлении передовой.

"Они в течение двух месяцев шли только в лоб и понесли большие потери. Теперь поняли, что у них не получается, и начинают либо с левого, либо с правого фланга – пытаются прорвать нашу оборону. Мы максимально сдерживаем врага, ведь Покровск стратегически важный город", – заявил Коваль.

"Враг в последнее время начал использовать квадроциклы, мотоциклы, автомобильную технику, потому что так им быстрее и легче передвигаться. Что касается тяжелой техники – танков и бронетехники, то они ее используют только в исключительных случаях – с закрытых позиций", – рассказал пресс-офицер.

Во время каждого штурма, которых совершаются 40-50 в сутки, только бойцы "Червоної Калини" ликвидируют около десяти оккупантов. Но это, подчеркнул военный, не останавливает российскую армию.

"Только группа заходит, мы ее уничтожаем, отбиваем штурм. За ней сразу же другая заходит группа", – отметил Коваль.

Ранее в Институте изучения войны подтвердили, что войска РФ продолжают добиваться тактических успехов в наступлении к югу от Покровска, атакуя слабые места ВСУ. Российские военные пытаются провести обходной маневр, чтобы атаковать Покровск с юга.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил бойцов на Покровском направлении. Он заявил, что на этом участке фронта "приходится принимать нестандартные решения" для повышения устойчивости обороны и более эффективного уничтожения врага.

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