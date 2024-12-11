'Принимаем нестандартные решения': Сырский посетил бригады ВСУ на Покровском направлении. Фото

Воинов 38-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВС Украины, которые защищают страну на Покровском направлении (Донецкая область), посетил главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский. Он заявил, что здесь "приходится принимать нестандартные решения для повышения устойчивости обороны и более эффективного уничтожения" российских захватчиков.

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Деталями Сырский поделился в Facebook вечером в среду, 11 декабря. Он отметил: в районе Покровска продолжаются сражения Сил обороны с противником, превосходящим, прежде всего, в живой силе.

"Бои носят исключительно жесткий характер. Российские оккупанты бросают вперед все имеющиеся силы, пытаясь прорвать оборону наших войск", – написал главком.

Он подчеркнул, что наши воины проявляют чрезвычайную стойкость.

"В таких условиях наша главная задача – усилить оборону, в частности, обеспечить подразделения достаточным количеством боеприпасов и их постоянной подвозкой", – сообщил Сырский.

Генерал заслушал информацию 38 ОБрМП о существующих проблемах и отдал "соответствующие распоряжения".

"Благодарен воинам за мужество и стойкость в борьбе с врагом", – подытожил Сырский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 11 декабря Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о новых ударах по территории России.

– Напомним, что в ночь на 11 декабря в Таганроге Ростовской области РФ раздались взрывы. Под ударом оказался Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева.

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