Сырский доложил Зеленскому о новых ударах по России и ситуации на фронте: у врага рекордные потери за последние месяцы

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о новых ударах по территории России. Глава государства в свою очередь поблагодарил наших воинов, которые нанесли минувшей ночью ощутимые удары по вражеским целям.

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Президент подчеркнул, что в результате атак были поражены военные объекты, а также объекты топливно-энергетического комплекса, работающие на агрессию против Украины. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Глава государства подчеркнул, что дальнобойные и точные удары шаг за шагом возвращают Россию к реальности того, что войну нужно завершать. Также президент заслушал доклад Сырского по всем основным фронтовым направлениям.

"Наиболее горячие – на Донетчине, а именно Покровское и Кураховское направления. Продолжаются ожесточенные бои. Российская армия, как и в ноябре, сейчас, в декабре, рекордно тратит своих людей в боях и штурмах. В эти месяцы – ноябрь и декабрь – рекордные российские потери", – заявил президент.

Также главнокомандующий ВСУ доложил о ситуации в районах проведения Курской операции. Президент подчеркнул, что на этом направлении украинские воины успешно выполняют основную задачу по уменьшению российского военного потенциала.

Отдельно гарант выделил заслуги воинов 68-й отдельной егерской бригады, 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и 38-й отдельной бригады морской пехоты.

Напомним, в ночь на 11 декабря в Таганроге Ростовской области РФ раздались взрывы. Как выяснилось, под ударом оказался Таганрогский авиационно-научно-технический комплекс имени Бериева.

Как сообщал OBOZ.UA, удар по нефтебазе в российском Брянске в ночь на 11 декабря был операцией Сил обороны Украины. Результативно отработали воины Сил беспилотных систем ВСУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины.