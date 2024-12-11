В Таганроге был атакован авиаремонтный завод: всплыли новые подробности 'хлопка'. Фото и видео

В ночь на 11 декабря в Таганроге Ростовской области РФ раздались взрывы. Как выяснилось, под ударом оказался Таганрогский авиационно-научно-технический комплекс имени Бериева.

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Об этом сообщает Telegram-канал Astra. Журналисты подтвердили достоверность появившегося в соцсетях видео, утверждая, что оно было снято неподалеку от места ракетного удара.

Кадры были сделаны возле гаражей, рядом с парковкой авиаремонтного завода по улице Циолковского. Также на этой улице в результате атаки была повреждена котельная, 27 домов остались без отопления.

Атака произошла вблизи авиационного ремонтного завода ОАО 325 АРЗ, который из-за вторжения России в Украину под санкциями ЕС, США и Украины. Рядом расположен 352 авиазавод. Пока неизвестно, были ли повреждены эти предприятия.

Отметим, что Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева – российское предприятие, специализирующееся на производстве вертолетов, самолетов и других авиационных средств. Основной испытательной базой предприятия является аэродром "Таганрог-Южный".

Ранее сообщалось, что громко было в ночь на 11 декабря и в Таганроге, где местные власти заявили об атаке БПЛА и ракетами. Губернатор Ростовской области сообщил, что на Таганроге была совершена ракетная атака, в результате которой пострадало промышленное предприятие, а на парковке сгорело 14 автомобилей. Местные жители утверждали, что атаковали Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева.

Как сообщал OBOZ.UA, минувшей ночью на "хлопок" дождались в нескольких российских регионах. Так, в российском Брянске пожаловались на атаку дронов на нефтебазу. Также очевидцы рассказывали, что после взрывов там бушевал огонь.