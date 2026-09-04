"Время выберем так, чтобы был результат": Зеленский обсудил с Покладом ответ на удар РФ по зданию СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Александра Поклада о ответном ударе в связи с российской атакой на здание силового ведомства в Киеве. Уже определено основное направление удара на большое расстояние.

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Об этом он сообщил в своём Telegram-канале. Сейчас ведется подготовка к выбору временного интервала для проведения атаки.

"Географию ответа определили. Время будет выбрано так, чтобы был результат", – написал глава государства.

Удар пришелся по зданию СБУ

В пресс-службе силового ведомства заявили, что ответ на такую атаку последует.

"Что касается поврежденного здания – оно обязательно будет восстановлено. А россияне получат болезненный ответ на свои удары – еще больше спецопераций, раскрытых агентурных сетей и уничтоженных врагов", – заявляют силовики.

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Напомним, президент Зеленский отреагировал на удар по зданию СБУ. Глава государства поручил главе СБУ Александру Покладу "адекватно, ощутимо и, по возможности, зеркально ответить россиянам на этот удар, когда всё будет подготовлено".

Как сообщал OBOZ.UA, днем в пятницу, 4 сентября, российские войска совершили атаку на Киев. В результате удара возникли пожары в нескольких районах, к сожалению, есть пострадавшие.

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