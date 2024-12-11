Это была операция Сил обороны: в Генштабе подтвердили поражение нефтебазы в российском Брянске. Фото

Удар по нефтебазе в российском Брянске в ночь на 11 декабря был операцией Сил обороны Украины. Результативно отработали воины Сил беспилотных систем ВСУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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После поражения на объекте вспыхнул массированный пожар. После поражения на объекте вспыхнул массированный пожар. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

В Генштабе рассказали, что под ударом Сил обороны ночью оказался НП "Брянск". Это наливной пункт нефтепровода "Дружба", основной функцией которого является прием, хранение, распределение и отгрузка дизельного топлива на автоцистерны и железнодорожный транспорт.

Объект активно используется для снабжения оккупационной армии РФ.

"По имеющейся информации есть попадания по нефтебазе с последующим возгоранием. Начался массированный пожар", – констатировали в Генштабе, добавив, что точные результаты боевой работы еще уточняются.

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