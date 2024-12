Российские войска достигают тактических успехов под Покровском, атакуя слабые места ВСУ – ISW

Армия РФ продолжает добиваться тактических успехов в наступлении к югу от Покровска, атакуя слабые места подразделений Сил обороны Украины. Оккупанты пытаются провести обходной маневр, чтобы напрямую атаковать город с юга.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики считают, что агрессор вполне может продолжать добиваться успехов на Покровском направлении, но остается вопросом, сможет ли он расширить наступлении, учитывая масштабы своих потерь.

По словам экспертов, геолокационные кадры от 10 декабря показывают, что российские войска продвинулись в западной части Нового Труда и вдоль трассы E50 к югу от Даченского, сузив небольшой карман к западу от трассы E50 и к югу от линии Новый Труд – Даченское. Это продвижение размещает позиции оккупантов примерно в 6 км к югу от Покровска.

Предполагается, что ВС РФ продолжат усилия по закрытию кармана между Новым Трудом и Даченским в ближайшие дни, поскольку это обеспечит им более сильную позицию для атаки на Шевченко (к северо-западу от Нового Труда и юго-западу от Покровска).

Спикер украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" полковник Назар Волошин отметил 11 декабря, что войска РФ атаковали украинские укрепления к западу от Нового Труда, к югу от Новотроицкого (юго-западнее Шевченко) и на юго-западной окраине самого Шевченко. Он сообщил, что ВСУ потеряли две позиции во время этих атак и работают над их восстановлением.

Командир украинского батальона, действующий недалеко от Покровска, охарактеризовал ситуацию на этом направлении как "критическую", в основном потому, что каждое российское формирование размером с батальон пополняется примерно 200 новобранцами в месяц.

Он также подчеркнул, что российские войска атакуют украинские позиции до 30 раз в день и имеют преимущество в артиллерийском огне. Это говорит о том, что враг ныне полагается на превосходящую численность личного состава и артиллерийских боеприпасов для обеспечения тактических успехов на Покровском направлении.

При этом другой офицер украинской бригады сообщил, что армия РФ потеряла около 3000 человек личного состава на Покровском направлении за две недели.

Аналитики ранее уже оценили, что российское командование возобновило наступательные операции по захвату Покровска посредством обходного маневра с юга, но этот маневр обходится их силам и технике очень дорого.

"Продолжение российских потерь в таком масштабе приведет к увеличению расходов на и без того напряженный аппарат формирования сил России. Российские войска вполне могут продолжать добиваться успехов в направлении Покровска, но потери, которые они несут, ограничат их способность превратить эти успехи в более дальновидные наступательные операции", – считают в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил позиции защитников на Покровском направлении фронта. Он заявил, что там "приходится принимать нестандартные решения" для повышения устойчивости обороны и более эффективного уничтожения российских захватчиков.

