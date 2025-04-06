Отдых после 90 дней боев: какой новый механизм ротации военных предлагает Рада и какие могут возникнуть проблемы

Министерство обороны Украины разработало новый механизм ротации военнослужащих на фронте, который является альтернативой закону о демобилизации. Ротация предусматривает несколько месяцев отдыха после 90 дней непрерывной службы и участия в боевых действиях.

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Более подробно о новой инициативе Минобороны и насколько она может усилить наши позиции на фронте – рассказывает OBOZ.UA.

Ротация vs демобилизация

Различные инициативы и законопроекты о демобилизации, подразумевающие увольнение с военной службы через определенное время после мобилизации (фигурировали сроки от 18 до 36 месяцев), начали появляться в Верховной Раде еще в конце 2023 года.

Все эти инициативы были тогда "зарублены": в Украине каждый штык на счету. "Для нас демобилизация означает то же самое, что и капитуляция", – говорил тогда председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Да и вообще надо отметить, что демобилизация во время войны никогда и нигде не проводилась. Это нонсенс – увольнять боеспособные кадры в такой ситуации.

Несмотря на это, в ноябре 2024 года военный министр Рустем Умеров, отвечая на вопросы "Радио Свобода", сказал, что в Министерстве обороны Украины работают в направлении наработки законопроекта о ротации и демобилизации военнослужащих. Однако каких-либо сроков он не озвучил. И вот сейчас стало известно, что Минобороны разработало новый механизм ротации на фронте.

"После 90 дней участия непосредственно в боевых действиях человек имеет право на отдых в течение нескольких месяцев. Это альтернатива увольнению или установлению четких сроков службы. Господин Умеров говорит, что эти рекомендации уже разработаны, будем ожидать", – сказал в эфире опять же "Радио Свобода" член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Как он подчеркнул, закрепить механизм ротации на уровне закона невозможно, поскольку боевые условия изменяются и сложно предположить, сколько именно военных можно одновременно вывести с передовой. И, скорее всего, этот механизм будет регулироваться подзаконными актами. В частности – директивами главнокомандующего ВСУ.

Что касается закона о демобилизации, то Федор Вениславский отметил, что он разработан и в нем предусматриваются разные варианты увольнения с военной службы – после 12, 18 или 36 месяцев непрерывной службы в зоне боевых действий или непосредственного участия в боевых действиях.

"Но есть позиция Генштаба, есть реальная ситуация на фронте. Принятие такого закона приведет к высвобождению одновременно очень большого количества людей, что приведет к крайне негативным последствиям. Поэтому сейчас говорить о том, что законопроект будет проголосован, слишком оптимистично", – резюмировал член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности.

Ротация сомнительна – проблемы с заменой

По мнению народного депутата Алексея Гончаренко, автора одного из законопроектов о демобилизации (этот документ, который подразумевает увольнение после 18 месяцев службы, уже больше года лежит "мертвым грузом" в Верховной Раде), ротация – действительно одна из альтернатив демобилизации.

"Но я уже давно подчеркивал, что нам нужны четкие нормы о ротациях. Где-то они содержатся, где-то нет, и в результате – нет полного понимания, когда защитник Украины сможет отдохнуть, а когда нет", – говорит OBOZ.UA Алексей Гончаренко.

А в новом механизме ротации, разработанном Министерством обороны, четкие нормы, по мнению военнослужащих, довольно размытые и непонятные.

"Пишут – "после 90 дней участия непосредственно в боевых действиях". Непонятно, почему именно столько дней и как они будут считать эти дни. Что имеется в виду – непосредственно в боевых действиях? То есть на "нуле"? Но бойцы в окопах на "передке" сидят в среднем пять дней. Максимум – десять: больше люди не выдерживают физически и морально. Потом выходят в десятикилометровую зону на ротацию, на восстановление: из подразделения выбывают 200-е и 300-е, приходит пополнение... В данном случае 90 дней можно набирать очень долго. Или речь идет все-таки о службе в зоне боевых действий? Это разные вещи. Но ведь зона боевых действий – она тоже везде разная", – говорит OBOZ.UA старший сержант ВСУ Вадим Шевчук.

По его мнению, ротация подготовленных бойцов куда-то далеко "на несколько месяцев отдыха" лишь ослабит украинские Силы обороны. Конечно, не так, как демобилизация, но ослабит.

"На практике не все так просто. Если подразделение уходит на отдых (поодиночке вряд ли будут отводить на ротацию), то его кем-то надо заменить. А заменить может оказаться некем. Я в свой предыдущий выход просидел на позиции три недели. "Леший" просидел на "нуле" больше месяца. Почему? Менять было некем", – рассказывает OBOZ.UA старший лейтенант ВСУ Константин Водолажский.

Одним словом, главная проблема – до сих пор не решенный вопрос мобилизации. Вымученный закон о ее усилении не работает, и в результате мы получили "бусификацию". Теперь же, как считает Вадим Шевчук, мы вынуждены выбирать между плохим – ротацией на отдых, и еще худшим – демобилизацией. "А этими инициативами власть просто заигрывает с обществом и силами обороны", – говорит украинский военный.