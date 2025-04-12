Зеленский присвоил погибшему пилоту F-16 звание Герой Украины посмертно – указ президента

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины посмертно 26-летнему пилоту Павлу Иванову. Военный погиб 12 апреля во время выполнения боевого задания на истребителе F-16.

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Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента. Согласно документу, Павел Иванов удостоен высшей награды – ордена "Золотая Звезда" (посмертно), за проявленную отвагу в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Иванову Павлу Ивановичу - майору (посмертно)", – говорится в нем.

Павел погиб при выполнении боевого задания на фронте. Военнослужащий совершал рискованный полет, выполняя задачи в условиях высокой опасности. Все обстоятельства трагедии выясняет межведомственная комиссия, которая уже начала расследование.

В воздушных силах ВСУ подчеркнули, что пилоты F-16 работают на грани возможностей как техники, так и своих собственных сил. Они постоянно рискуют своей жизнью, защищая небо Украины. Украинские пилоты продолжают выполнять сложные задачи в самых сложных условиях, ежедневно демонстрируя высокий

Зеленский отметил, что уже получен доклад об инциденте, и все детали этой трагической ситуации устанавливаются. Он выразил соболезнования семье погибшего пилота.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ обратились к гражданам с важным упоминанием о том, что кадры пролетов нашей боевой авиации, опубликованные в соцсетях, могут существенно облегчить работу противнику. Украинцев призывали не помогать оккупантам охотиться на наших пилотов.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 марта российские пропагандистские СМИ заявили о якобы сбитии украинского F-16 в Сумской области. Россияне снова соврали, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский. Фейк росСМИ опровергли и в ВС ВСУ.

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