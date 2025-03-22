'Не помогайте врагу': Воздушные силы обратились к украинцам с важной просьбой

В воздушных силах Вооруженных сил Украины обратились к гражданам с важным напоминанием о том, что кадры пролетов нашей боевой авиации, опубликованные в соцсетях, могут существенно облегчить работу противнику. Украинцев призывали не помогать оккупантам охотиться на наших пилотов.

Видео дня

Об этом сообщили на странице Командования ВС ВСУ в Facebook. Там отметили, что даже несколько секунд видео в открытом доступе могут стать важными разведданными для противника.

"Пилоты Воздушных сил ежедневно героически выполняют боевые задачи в прифронтовых районах, где чрезвычайно высок риск от вражеских ракет класса "воздух-воздух" и средств ПВО противника", – отметили в ВС ВСУ.

Любая информация о местах базирования наших самолетов, маршрутах пролетов или маневрах может быть использована врагом для их уничтожения.

Особую угрозу представляют видеозаписи пролета военной авиации в прифронтовых районах (в том числе истребителей F-16) с указанием геолокации, примечательными ориентирами или объектами.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 марта российские пропагандистские СМИ заявили о якобы сбитии украинского F-16 в Сумской области. Россияне снова соврали, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский. Фейк росСМИ опровергли и в ВС ВСУ.

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