Погиб 26-летний украинский пилот F-16 Павел Иванов: он выполнял боевое задание

В субботу, 12 апреля, во время выполнения боевого задания погиб 26-летний пилот Павел Иванов. Военнослужащий погиб в бою на истребителе F-16.

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Все обстоятельства трагедии устанавливаются межведомственной комиссией, которая уже начала свою работу. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В командовании ВС ВСУ отметили, что сегодня пилоты F-16 ежедневно выполняют боевые задания на разных направлениях в невероятно сложных условиях. Пилоты осуществляют истребительное прикрытие авиационных ударных групп и наносят удары по вражеским объектам.

Также в Воздушных силах подчеркнули, что украинские пилоты работают на максимуме человеческих и технических возможностей каждый раз рискуя своей жизнью во время выполнения боевых задач.

"12 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний Павел Иванов. Выражаем глубокие соболезнования семье Павла. Он погиб в бою, защищая родную землю от оккупантов", – говорится в заявлении ВС ВСУ.

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