В центре Донецка под носом у оккупантов появились сотни проукраинских постеров. Фото

Украинские патриоты оставилиновые послания российским захватчикам в оккупированном Донецке. Прямо в центре захваченного агрессором города появились сотни проукраинских постеров.

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Об этом в субботу, 12 апреля, сообщило движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины "Жовта стрічка". Также было опубликовано фото патриотической акции.

"В центре оккупированного Донецка появились сотни проукраинских постеров", – говорится в публикации.

По словам активистов "Жовтої стрічки", они распространили более 100 постеров в захваченном Россией городе.

Патриоты также напомнили, что в Донецке продолжают ждать Вооруженные силы Украины, которые находятся в 50 километрах от города.

Они добавили: 11 лет оккупанты потратили на то, чтобы уничтожить движение сопротивления, но у них ничего не получилось.

Ведь постеры, желтые ленты, флаги Украины и патриотические граффити появляются там каждый день.

"Донецк – ждет Вооруженные силы Украины и флаг Украины снова будет развеваться на "Донбасс Арене" и в центре города", – заявили активисты.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в оккупированных Кипучем на Луганщине и Донецке появились патриотические граффити. Участники украинского сопротивления напомнили, что время российской оккупации на территориях Украины истекает.

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