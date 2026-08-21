РФ продолжает наращивать возможности для ударов по Украине баллистическими ракетами на фоне тотального дефицита средств их перехвата. Главное управление разведки Украины подтвердило, что по состоянию на июль 2026 года КНДР передала России около 50 баллистических ракет KN-23, KN-24 и KN-30.

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При этом KN-30 способна нести боевую часть массой до 2500 килограммов, и пока эксперты ISW не обнаруживали свидетельств применения этого вида оружия против Украины. Также РФ начала развертывание в Воронежской области шести пусковых установок для северокорейского оружия. Они смогут обеспечить запуск в общей сложности 120 ракет, которые смогут наносить удары по Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областям.

Аналитики отмечают, что российские "Искандеры" имеют точность от пяти до 20 метров, тогда как северокорейские KN-23 регулярно отклоняются от цели на сотни метров или даже километры. При этом они несут значительно более тяжелую боевую часть массой до одной тонны – по сравнению со стандартной 480-килограммовой боевой частью российских ракет.

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Судя по этим данным, северокорейские ракеты сегодня являются обыкновенным оружием неизбирательного террора. Таким же оружием, только менее мощным, когда-то были и иранские "Шахеды". Российские войска провели их глубокую модернизацию, создали реактивные версии и разработали новые методы применения. По той же дороге они, вероятно, пойдут и с северокорейскими ракетами.

Теперь иранские беспилотники стали серьезной проблемой для Ближнего Востока и всей мировой экономики. Для чего могут применяться усовершенствованные ракеты КНДР помимо войны против Украины, легко себе представить. А ответа по-прежнему нет.