Украина планировала атаковать московские аэропорты тысячами дронов с ИИ: в The Atlantic раскрыли подробности

В начале текущего года украинским властям, возможно, предлагали план масштабных ударов дронами по аэропортам Москвы и Московской области. Планировалось запускать до тысячи дронов в сутки, однако реализацию такого плана приостановили.

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Об этом сообщает The Atlantic. Идея предполагала массовое использование относительно дешёвых автономных беспилотников с системой наведения на основе искусственного интеллекта.

Что известно

Издание пишет, что президенту Украины Владимиру Зеленскому представили эту идею еще зимой. Ее целью якобы была парализация работы гражданской авиации в районе Москвы и оказание дополнительного давления на Россию.

Однако, по словам одного из источников, глава государства якобы серьезно беспокоился из-за возможных рисков для гражданской авиации, в частности , из-за возможности случайного удара по авиалайнеру и опасности для гражданских лиц вблизи аэропортов.

В то же время, как пишет издание, подготовительные работы длились долгое время. Киев якобы рассматривал возможность использовать такие удары в качестве дополнительного инструмента давления на Москву. The Atlantic утверждает, что к середине весны подготовка продвинулась достаточно далеко, а сама операция получила название M&M's.

Главные истории дня

The Atlantic также добавляет, что ключевую роль в разработке концепции играл экс-министр обороны Михаил Федоров. По словам источников, он якобы формировал команду разработчиков, создавал системы наведения с использованием ИИ и искал финансирование для производства большого количества автономных дронов, но следующий этап подготовки был отменен

Источник издания предполагает, что к данной идее теоретически может вернуться другая команда, однако официального подтверждения существования такого плана нет. В Офисе президента Украины в комментарии The Atlantic категорически опровергли эту информацию, назвав эти утверждения "ложными".

Как сообщал OBOZ.UA, в России начали разбирать на запчасти гражданские авиалайнеры Airbus и Boeing, поскольку ресурс большинства машин уже отработан. Некоторые детали используют при ремонте других самолетов, другие изготавливают самостоятельно в кустарных условиях.

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