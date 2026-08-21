Влиятельный нью-йоркский Business Insider опубликовал весьма интересные расчёты. Уничтожение с помощью дрона военного рф на линии соприкосновения обходится дороже, чем точечный удар глубоко в тылу россии.

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Издание пишет:

"3032 доллара стоило ВСУ уничтожение одного российского солдата в июне – по информации Минобороны Украины.

2674 доллара стоила атака на одну единицу российской техники. 1487 долларов стоила атака на инфраструктурный объект – что меньше половины стоимости поражения одного захватчика".

На мой взгляд, цифры неожиданные. Получается, что нам вдвое выгоднее выводить критическую инфраструктуру в Уренгой и Тюмень, что очень огорчает дорогих россиян, чем убивать на ЛБЗ гепатитных заключённых, на которых великая родина глубоко наплевать.

Но это ещё дешево. В 2024 году уничтожение солдата РФ дроном стоило 20 000 долларов. "Украина в течение последних лет стремилась сделать свои атаки беспилотниками более экономически эффективными", – пишет издание.

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Еще несколько интересных цифр из этой статьи:

"В июне каждый доллар, потраченный Вооруженными силами на удары, нанес россии ущерб на сумму почти пять долларов", – отметили в Минобороны.

Я всегда одобрял рентабельные проекты, которые вписываются в бизнес-логику, потому что это правильно со всех сторон, а также с экономической точки зрения. Но стало интересно: все, что приводит издание, касается стоимости использования дронов, это понятно. А вот сколько до появления круговых зон стоило уничтожение пехотинца саперной лопатой в рукопашном бою? Просто интересно.

Но, как бы там ни было, приведенные цифры доказывают: мы на верном пути. Будущее за дальнобойными ударами по крупным объектам. И пусть Kyiv Independent пишет, что мы вступили в фазу тотальной войны – это ничего. "Нынешнее противостояние все больше напоминает классическую тотальную войну, адаптированную к современным технологиям: стороны пытаются подорвать фронт путем уничтожения жизненно важной инфраструктуры в тылу", – пишет издание. Но через это нужно пройти. Хотя бы и такой ценой.