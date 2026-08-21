Командир российской бригады, известной зверствами в Буче, получил ранение в районе Гуляйполя: стали известны подробности

Под Гуляйполем был ранен командир российской 64 отдельной мотострелковой бригады Дмитрий Шабаев. Это случилось 19 августа во время инспекции, которую он проводил на одном из командных пунктов подразделения на Запорожье.

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Бригада, возглавляемая Шабаевым, отметилась зверствами в Буче во время оккупации части Киевщины в начале полномасштабной войны. Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Ранен командир российской бригады, зверствовавшей в Буче

О ранении Шабаева в "Атеш" узнали от агента внутри подразделения.

"Агент "Атеш" из штаба 64-й ОМСБр ВС РФ сообщает, что командир его бригады, полковник Дмитрий Шабаев, получил ранение вчера, 19 августа, во время инспекции одного из командных пунктов бригады в районе н. п. Гуляйполе. Командира эвакуировали, информация о его состоянии уточняется", – отмечено в сообщении.

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В движении также напомнили: особой жестокостью эта бригада отличилась не только к украинцам, но и к своим: там, по данным "Атеш", "практикуется ликвидация неугодных военнослужащих, которые задают лишние вопросы, критикуют решения командира бригады или отказываются отправлять своих подчинённых на заведомо самоубийственные штурмы".

"И очень похоже на то, что подчиненные полковника Шабаева в этот раз действовали на опережение", – намекнули на то, что Силы обороны могут быть непричастны к ранению российского командира, в "Атеш".

64-я ОМСБр ВС РФ "прославилась" на весь мир своими зверствами и военными преступлениями в Буче в начале вторжения РФ в Украину в 2022 году.

"Командование бригады давно привыкло использовать террористические методы расправы не только против мирного населения Украины, но и против собственного личного состава", – подчеркнули в "Атеш".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ГУР показали, как уничтожают оккупантов и их технику на Запорожском направлении.

Также в NYPost подтвердили сокрушительные потери Путина в июле. Этот месяц журналисты назвали "одним из самых кровавых" для оккупационной армии РФ.

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