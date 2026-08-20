Комплексная работа: в ГУР показали, как уничтожают оккупантов и их технику на Запорожском направлении. Видео

На Запорожском направлении бойцы 6-го отряда специального назначения ГУР МО Украины уничтожили десятки оккупантов и более сотни единиц вражеской техники и вооружения. Разведчики и ударные группы также поразили средства связи и десятки объектов военной инфраструктуры.

Видео дня

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Там показали кадры боевой работы подразделения за январь-июль 2026 года.

Уничтожено 146 единиц техники и вооружения

По данным ГУР, подтвержденные потери российских войск за этот период составляют 29 оккупантов. Из них 13 погибли, еще 16 получили ранения.

Кроме того, украинские разведчики уничтожили и повредили 146 единиц техники и вооружения. Среди них — легкая автомобильная техника, гаубицы, FPV-дроны, средства РЭБ, антенны и РЛС.

Главные истории дня

Также подразделение нанесло удары по 86 объектам военной инфраструктуры, в частности по укрытиям и складу боекомплекта.

Разведчики действовали совместно с ударными группами

В ГУР отметили, что бойцы вели комплексную работу, нанося удары по живой силе, технике, средствам связи, вооружению и военной инфраструктуре российских войск.

Благодаря слаженной работе разведывательных и ударных групп подразделения "Спецподразделения Тимура" могут более эффективно действовать и продвигаться в этом направлении, одновременно ослабляя возможности российских войск.

Напомним, весной 2026 года бойцы спецподразделения ГУР "Артан" провели в Запорожье спецоперацию, в ходе которой были проведены штурмы и высадка вблизи позиций противника. Целью разведчиков было освобождение стратегически важного Степногорска и создание условий для дальнейшего продвижения украинских подразделений.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 19 августа Силы обороны Украины нанесли удар по мосту через реку Молочную вблизи Молочанска в Запорожской области, который оккупанты использовали для военной логистики. Также украинские военные нанесли удары по складам дронов, пунктам управления БПЛА и другим военным объектам врага на оккупированных территориях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!