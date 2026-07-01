"Такого никто не делал": в ГУР показали кадры уникальной спецоперации на Запорожье. Видео

Бойцы специального подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Артан" весной этого года провели в Запорожской области уникальную спецоперацию с высадкой прямо "под носом" у врага и молниеносными штурмами. Их целью было зачистить от российских оккупантов стратегически важный город Степногорск и обеспечить продвижение туда смежных подразделений Сил обороны.

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Кадры работы наших военных показали журналисты "Армия TV". Роликом поделились на официальном канале спецподразделения "Артан" в Telegram.

По словам бойцов, в Степногорске им противостояли элитные подразделения армии РФ, которые имели лучшее снаряжение, большое количество оружия и категорически отказывались сдаваться в плен.

Несмотря на подрывы на вражеской взрывчатке, украинская бронированная техника выдержала удар, что позволило "Артану" войти в город. Зачистка Степногорска происходила небольшими группами – разведчики освобождали населенный пункт буквально дом за домом. Продвигаться приходилось осторожно и в то же время динамично.

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"Сразу после десанта на нас полетело все. Но мы, группа из шести бойцов, стрелковым огнем уничтожили 19 ударных и разведывательных дронов. Враг был в шоке. Да и у нас, думаю, мало кто такое видел", – рассказали военные разведчики.

Задачей "Артана" было выбить противника, который пытается накопиться для дальнейших штурмовых действий.

"Оттеснить дальше от Запорожья, чтобы они не терроризировали город. Победить это абсолютное абсолютное зло. Сделать это одним махом невозможно, ведь будут большие потери. Поэтому мы как бы нарезаем пирог – и съедаем по кусочку", – отметили защитники.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение зимы и весны Русский добровольческий корпус действовал на Запорожском направлении, сражаясь против российских оккупационных войск. В течение нескольких месяцев бойцы РДК непрерывно вели бои, штурмы и зачистки вражеских позиций.

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