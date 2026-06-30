"Мы готовимся к этому": Сырский заявил о вероятности наступления России на Черниговскую область

Глава Кремля Владимир Путин отдал приказ подготовить различные планы нового наступления в Украине. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, военное командование российских захватчиков в соответствии с этим приказом разработало несколько сценариев наступления. Наиболее вероятным из них украинские защитники считают попытку нанесения удара из Брянской области по Черниговской.

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Дело в том, что таким образом Россия рассчитывает отвлечь украинские войска от основных направлений фронта. Об этом 30 июня Александр Сырский рассказал в эфире украинских телевещателей.

Что сказал Сырский

"Наиболее вероятный вариант, и это подтверждается имеющимися данными, – возможные наступательные действия врага на севере с территории России, из Брянской области. Это реалистичный вариант, и, конечно, мы к этому готовимся. Это такой способ растягивания фронта и лишения нас резервов, учитывая общую численность собственных войск и количество боевых бригад, полков", – отметил командующий ВСУ.

Генерал уточнил, что захватчики не планируют наступать непосредственно на Киев, но серьезно рассматривают возможность наступления на Черниговскую область и продвижения вглубь региона.

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Отдельно в Генштабе ВСУ рассматривали сценарий наступления с территории Беларуси.

"Учитывая последние события, я не думаю, что руководство Беларуси решится использовать собственную территорию и предоставить её агрессору в качестве плацдарма для проведения наступательной операции", – добавил по этому поводу Александр Сырский.

Что предшествовало

Очевидно, командующий имеет в виду ультиматум, который президент Украины Владимир Зеленский объявил Минску, и спешку, с которой самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко выполнил условия украинского лидера.

Как сообщал OBOZ.UA, российское военное командование рассматривает потенциально новые направления для наступательных операций, несмотря на активные штурмовые действия на востоке Украины. Новые направления ударов могут быть на севере Украины, с территории Беларуси или Брянской области России. Но на самом деле российская армия планирует захватить Краматорско-Константиновскую агломерацию, что даст ей повод заявить о полном контроле над Донецкой областью.

Напомним, что кремлевский диктатор лично приказал любой ценой обеспечить оккупированный Крым топливом. Но это невозможно по объективным причинам, и проблемы врага на полуострове будут нарастать. Причем огромная опасность для Керченского моста связана не только с действиями Сил обороны, но и с действием стихий. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

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