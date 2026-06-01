Есть три сценария: Россия может готовить новое наступление на Украину – медиа

Российское военное командование рассматривает потенциально новые направления для наступательных операций несмотря на активные штурмовые действия на востоке Украины. Новые направления ударов могут быть на севере Украины, с территории Беларуси или Брянской области России.

Об этом сообщают украинские медиа. Сейчас российская армия планирует полностью захватить Краматорско-Константиновскую агломерацию, что может помочь ей заявить о полном контроле над Донецкой областью.

Что известно

Сроки операции российское командование неоднократно переносило. Сначала операцию обещали до конца лета, но снова перенесли до конца года. В то же время темпы вражеского продвижения замедляет, то что у ВС РФ растут потери.

По словам министра обороны Михаила Федорова, в октябре россияне теряли 67 военных на квадратный километр захваченной территории, а в апреле уже 179.

Ориентировочно 62% из этих потерь являются безвозвратными, а набор контрактников пока едва покрывает текущие потери российских сил. Поэтому Кремль может готовить новую волну мобилизации, примерно еще на 100 тысяч человек, и в России мужчинам уже чаще присылают мобилизационные распоряжения, которые обязывают в случае объявления новой волны явиться в военкомат без вручения дополнительной повестки.

Допускается, что новую мобилизацию Кремль может использовать не для усиления группировки в Донецкой области, а для трех вариантов отдельной наступательной операции на севере Украины:

совместные действия российских и белорусских войск с территории Беларуси;

новое наступление ВС РФ с территории Беларуси;

атака ВС РФ на Черниговскую область с территории России.

Сейчас такой сценарий не является неизбежным. По оценкам источников, чтобы подготовить такую атаку, российской армии понадобится не менее трех месяцев.

Напомним, ранее стало известно, что Беларусь стала одним из ведущих форпостов российской военной машины в войне против Украины. С начала полномасштабного вторжения белорусские предприятия изготавливали для российского ВПК ряд важных компонентов, в частности электронику, прицелы, артснаряды и тяжелые грузовики для перевозки баллистических ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь может присоединиться к войне только в случае прямой военной агрессии. По его словам, Минск с Киевом воевать не собирается.

