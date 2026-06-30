Три ракеты "Фламинго" поразили цеха завода "Титан-Баррикады" в Волгограде в ночь на 27 июня 2026 года. Попадание тяжелой боевой части означает вывод из строя на месяцы. Это легко проверить, ведь завод "Кремний Эл" до сих пор находится на этапе разбора завалов кранами и ремонта крыши, а туда прилетали ракеты Storm Shadow с гораздо более слабыми боевыми частями. В Волгограде для агрессора тоже всё печально – один цех просто перестал существовать. Судя по тому, что есть убитые и раненые, в РФ не принято реагировать на тревоги. И это хорошо: иногда купить станки быстрее, чем обучить персонал.

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"Титан-Баррикады" – одно из немногих предприятий во всей России (наряду с Екатеринбургским заводом № 9), которое располагает оборудованием и компетенциями для сверхсложного металлургического процесса: литья, ковки, автофрезерования и глубокого сверления крупнокалиберных пушечных стволов.

Именно здесь, помимо "Искандеров", изготавливают артиллерийскую часть для 152-мм САУ "Мста-С" и их новейших "Коалиция-СВ". "Титан-Баррикады" также модернизирует и выпускает стволы для тяжёлой артиллерии Резерва Верховного главнокомандования – 203-мм САУ 2С7М "Малка" (модернизированный "Пион") и 130-мм береговых комплексов А-222 "Берег". Ствол для "Мсти" рассчитан примерно на 2000–2500 выстрелов, после чего его нужно менять, иначе снаряды рассеиваются совсем не по паспорту или вообще взрываются в казеннике. Уничтожение производственных линий, уникальных токарно-карусельных станков, кузнечных прессов и цеха гальваники бьет по РФ болезненнее, чем потеря пары складов с БК.

Главные истории дня

Силы обороны поразили два из трёх НПЗ в Уфе 25 июня – "Башнефть-Уфанефтехим" и "Башнефть-Новойл". Уфа – это 1800 км по прямой по воздуху, к слову. Местные жители фиксировали густой чёрный дым и несколько очагов возгорания в промышленной зоне. Выведены из строя установки грубой очистки нефти – оба НПЗ потеряли до половины мощности. Учитывая, что они производили до 6 % топлива РФ, кризис будет только усугубляться. Ведь если Московский НПЗ "срочно" ремонтируют по полгода, то они исчерпали все запасы запчастей и подрядчиков (не думаю, что бригад по ремонту ЭЛОУ-АВТ было много).

Помимо энергетики, в Крыму сильно пострадал Центр космической связи в районе Витиного под Евпаторией. Это уникальный объект дальнего космического связи, с помощью которого россияне координировали работу своей спутниковой группировки военно-научного назначения и наводили высокоточное оружие. Зафиксировано как минимум три попадания баллистических ракет, на объекте уничтожена дорогостоящая радиолокационная аппаратура и антенные комплексы. Это огромная территория с уязвимыми радиотелескопами, фазированными антенными решетками и сверхчувствительной приемной аппаратурой, обеспечивающей связь с российской спутниковой группировкой (включая систему ГЛОНАСС и спутники радиотехнической разведки "Лиана").

Два из шести таких комплексов были поражены – потери в дальней авиации, в центрах космической связи и производстве топлива таковы, что можно было бы отливать Авдеевку из золота прямо в РФ, но пенсионерам в Кремле захотелось войти в историю.

Удастся ли вернуть дедов в Кремле к реальности? Не уверен. Судя по тому, что Путин уже в десяти километрах от Сум, окружил ВСУ под Старым Осколом, взял Купянск зимой, а теперь стоит на западной окраине, и у РФ есть определенные проблемы с топливом, значит, он воюет на Марсе. А вернуть его с Марса на Землю – дело не из простых. Но мы работаем, потому что их армия заправляется, получает оружие и наводит ракеты здесь, на Земле.