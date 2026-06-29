Штурмы, зачистки и пленные оккупанты: в ГУР показали работу РДК на Запорожском направлении. Видео

В течение зимы и весны Российский добровольческий корпус действовал на Запорожском направлении, воюя против российских оккупационных войск. В течение нескольких месяцев бойцы РДК непрерывно проводили бои, штурмы и зачистки вражеских позиций.

Видео дня

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ГУР МО Украины. Там опубликовали большое отчетное видео с полной хроникой кампании начала 2026 года глазами бойцов РДК.

"Зимой 2025–2026 годов бойцы Российского добровольческого корпуса в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины получили задание остановить продвижение врага на определенном участке Запорожского направления", – говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как бойцы РДК искали российских захватчиков в домах, где прятался враг, допрашивали их и брали в плен.

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Также военнослужащие Корпуса точно обстреливали позиции оккупантов, часто вступая в ближний бой. Против захватчиков применяли стрелковое оружие, дроны и тяжелую технику.

"Результат – 24 пленных оккупанта и десятки российских захватчиков, которые уже никогда не смогут воевать против Украины", – сообщили в ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские спецназовцы продолжают наносить потери российским войскам на Запорожском направлении. Активно применяются артиллерия и ударные дроны, которые меняют ситуацию на поле боя.

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