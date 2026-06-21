«Пушки гремит, дроны жужжат»: в ГУР показали проблемы оккупантов на Запорожском направлении фронта в Украине

Украинские спецназовцы продолжают наносить потери российским войскам на Запорожском направлении. По итогам последней недели боевых действий зафиксировано уничтожение живой силы, техники и укрытий противника.

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Активно применяются артиллерия и ударные дроны, которые меняют ситуацию на поле боя. Соответствующие кадры показала пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В разведке отметили, что спецназовцы Департамента активных действий ГУР МО Украины в течение недели наносили системные удары по позициям российских войск на Запорожском направлении. Основную роль в огневом поражении играют артиллерийские подразделения, которые уничтожают укрытия и оборонительные позиции оккупантов.

Параллельно активно применяются FPV-дроны, которые поражают пехоту, транспорт и военную технику противника. По данным ГУР, такие удары позволяют эффективно снижать боевой потенциал российских подразделений и создавать для них постоянное давление.

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В ведомстве подчеркивают, что сочетание артиллерийского огня и беспилотных систем позволяет достигать результатов и постепенно ослаблять позиции врага на этом направлении.

"Пушки гремит, дроны жужжат — оккупанты горят", — так описали характер боевых действий в ГУР, комментируя обнародованное видео с фронта.

В разведке отмечают, что вооруженная борьба продолжается, а украинские силы продолжают выполнять боевые задачи по сдерживанию и уничтожению противника.

Как сообщал OBOZ.UA, по оценкам пресс-секретаря Сил обороны юга Владислава Волошина, у оккупантов возникли серьезные проблемы с дронами на южном фронте. Значительная часть вражеских БПЛА выходит из строя еще до выполнения боевых задач.

Причинами становятся технические неисправности, ошибки в эксплуатации и даже "дружественный огонь".

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