У оккупантов возникли серьезные проблемы с дронами: Волошин рассказал подробности

Российские войска сталкиваются с серьезными проблемами при использовании беспилотников на фронте. Значительная часть дронов выходит из строя еще до выполнения боевых задач.

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Причинами становятся технические неисправности, ошибки в эксплуатации и даже обстрел собственных целей. Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

По словам Волошина, украинская разведка фиксирует значительные потери вражеских беспилотников еще на этапе их применения. В частности, почти каждый четвертый дрон российские войска теряют из-за технических проблем или заводского брака.

Еще примерно каждый пятый беспилотник выходит из строя из-за обрыва оптоволоконной связи или разрядки батареи во время выполнения задания. Это свидетельствует о проблемах как с качеством производства, так и с организацией использования таких систем на поле боя.

Кроме того, по данным перехваченных сообщений, часть дронов российские военные уничтожают сами. Речь идет примерно о каждом шестом беспилотнике, который становится жертвой так называемого "дружественного огня".

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"В перехваченных сообщениях враг говорит, что почти каждый четвёртый дрон они теряют из-за технических проблем и заводского брака, каждый пятый дрон — это обрыв оптоволокна или разрядка батареи. А каждый шестой дрон россияне сбивают сами", — – рассказал Волошин.

Подобные потери существенно снижают эффективность применения беспилотников противником и влияют на его способность вести разведку и наносить удары.

Напомним, украинские военные продолжают наносить точные удары по позициям российских оккупантов на востоке страны. На Константиновском направлении пилоты Сил обороны уничтожили здание, в котором находились вражеские штурмовые группы.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы беспилотных систем Украины атаковали полигон в Запорожье, где проходят подготовку оккупанты. Подробности раскрыл командующий СБС Роберт Бровди.

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