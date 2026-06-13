СБС атаковали полигон на Запорожье, где проходят подготовку оккупанты: "Мадяр" раскрыл подробности. Видео

Силы беспилотных систем ВСУ нанесли мощный скоординированный удар по тыловым объектам российских оккупационных войск. В ночь на 12 июня под ударом оказался военный полигон "Восточный" в районе временно оккупированного села Новопетровка Запорожской области.

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Также украинские войска поразили ряд других важных целей. Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди.

"Выпускной экзамен" на полигоне

Главной целью атаки стал полигон "Восточный", который российское командование использовало для слаживания и подготовки свежих сил перед отправкой на фронт. По имеющимся данным, на объекте одновременно находились подразделения трех крупных формирований врага, которые сейчас воюют против Украины на Гуляйпольском направлении.

Под удар попали 40-я отдельная бригада морской пехоты (Камчатка). Это подразделение более года штурмовало Угледар, потеряв на подступах к городу большую часть своего первоначального личного состава.

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Также атакованы так называемый "бурятский полк" территориальных войск РФ и 1466-й мотострелковый полк 5-й армии, подразделения которого были укомплектованы новобранцами из Приморского края. Удар беспилотников застал оккупантов врасплох прямо во время проведения учебных и подготовительных мероприятий.

Ликвидация ПВО и пунктов управления

В масштабной ночной операции приняли участие сразу несколько подразделений Сил беспилотных систем, включая 9-й батальон "Кайрос" (414 ОБр СБС "Птицы Мадяра"), 1-й отдельный центр СБС, 413-й отдельный полк "Рейд" и 412-ю отдельную бригаду Nemesis.

Помимо живой силы на полигоне в Новопетровке, украинские дроны успешно отработали по средствам противовоздушной обороны и логистическим узлам противника в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

В результате операции удалось поразить ЗРК "Тор-М2" (н.п. Вершина Вторая, Запорожская область): комплекс противовоздушной обороны обнаружен и уничтожен экипажами 1-го отдельного центра СБС, зенитная установка ЗУ-23 (н.п. Новопетровка, Запорожская область): позиция ликвидирована бойцами 1-го отдельного центра СБС, расчет ПЗРК (н.п. Новопетровка, Запорожская область): огневая точка врага уничтожена силами 413-го отдельного полка СБС "Рейд", пункт управления 2-й роты БпЛА 120-го дивизиона морской пехоты (н.п. Новоандреевка, Донецкая область): объект поражен точным ударом 9-го батальона "Кайрос" (414 ОБр СБС "Птицы Мадяра").

Кроме того, уничтожена точка базирования подразделения БПЛА (н.п. Довжанск, Луганская область): место дислокации операторов вражеских беспилотников ликвидировано бойцами 9-го батальона "Кайрос" (414 ОБр СБС "Птицы Мадяра").

Напомним, в оккупированном Россией Крыму ночью 12 июня раздавались взрывы. На полуостров прилетели украинские дроны, особенно громко было, в частности, в районе Симферополя.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 13 июня украинские войска продолжили бить по логистическим маршрутам, которые соединяю оккупированный Крым с материковой частью Украины. В частности, были атакованы мосты на направлении Чонгара.

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