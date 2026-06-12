В оккупированном Крыму ночью раздались взрывы, поднялся дым: в Симферополе были перебои с электричеством. Фото

В оккупированном Россией Крыму ночью 12 июня гремели взрывы. На полуостров прилетели украинские дроны, громко было, в частности, в районе Симферополя.

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Предварительно, атакована местная тепловая электростанция, после взрывов в Симферополе пропадал свет. Об этом сообщают Telegram-каналы "Крымский ветер" и Exilenova+.

Что известно об атаке

Первые добрые дроны над Крымом начали фиксировать около полуночи. А уже в 00:20 в Симферополе прозвучали первые взрывы, часть из них были "очень громкими".

Над столицей Крыма активно работала российская ПВО – с переменным успехом.

"Половина ракет росПВО ушла в землю", – констатировали в "Крымском ветре".

Там также сообщили, что "от прилета или падения обломков сбитого БПЛА в Симферополе возник сильный пожар в районе ГРЭС . Что горело, пока неизвестно".

Именно Симферопольская ТЭЦ (ранее – ГРЭС), по данным Exilenova+, скорее всего и была целью атаки.

"Оккупированный Симферополь после массированной атаки БПЛА. Пожар, вероятно, в районе ТЭЦ. В городе перебои с электроснабжением", – отметили там.

Этот энергообъект в настоящее время является главным резервно-аварийным источником электроэнергии на полуострове.

Также чуть позже в сети появилось видео с последствиями атаки.

"Крымский ветер" сообщил, что кроме Симферополя взрывы и стрельба были слышны в Нижнегорском и Красногвардейском районах, а также в районе аэродрома "Саки" в Новофедоровке.

"Вспышки от взрывов отмечались в районе поселка Гвардейское. В поселке не было света с 00:25 до 01:26, причина неизвестна", – отмечал канал.

Воздушную тревогу в 01:15 объявляли также в Севастополе, она продолжалась чуть более часа. О последствиях в городе информации пока нет.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне ВСУ ударили по военному объекту РФ в бухте Севастополя.

Также был поражен Афипский НПЗ в Краснодарском крае.

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