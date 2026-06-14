Украинские пилоты уничтожили здание с оккупантами на Константиновском направлении. Видео

Украинские военные продолжают наносить точные удары по позициям российских оккупантов на востоке страны. На Константиновском направлении пилоты Сил обороны уничтожили здание, в котором находились вражеские штурмовые группы.

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Удар был высокоточным и нанес противнику значительные потери. Об этом сообщает Telegram-канал "Подсолнух".

По имеющейся информации, украинские пилоты совершили боевой вылет с применением авиационного вооружения по обнаруженному месту скопления российских военных. Речь идет о здании, которое оккупанты использовали в качестве укрытия и пункта скопления штурмовых групп перед дальнейшими атаками.

В результате удара объект был полностью уничтожен. Вместе со зданием ликвидирована и живая сила противника, находившаяся внутри. По предварительным данным, потери врага могут быть значительными, однако точное количество уничтоженных оккупантов уточняется.

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Для поражения цели были применены высокоточные авиационные боеприпасы. Благодаря этому удалось максимально эффективно поразить позицию врага без дополнительных рисков для гражданской инфраструктуры поблизости.

Константиновское направление остается одним из горячих участков фронта, где российские войска регулярно пытаются сосредоточить силы для наступательных действий. В то же время украинские подразделения систематически выявляют такие скопления и уничтожают их еще до начала атак.

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