Рекордное количество калиброванных артиллерийских снарядов и более 250 боевых столкновений за сутки: в Генштабе подвели итоги обстановки на фронте в июле

Генеральный штаб ВСУ подвел итоги ситуации на фронте за июль 2026 года. В прошлом месяце российская армия установила новый рекорд по количеству примененных управляемых авиационных бомб, а среднесуточное количество боевых столкновений превысило 250.

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Об итогах июля сообщил Генеральный штаб ВСУ. В сводке отмечается, что российские войска усилили воздушный террор вдоль линии боевого столкновения и сохранили высокую интенсивность боевых действий.

Как подчеркнули в Генштабе, в течение месяца оккупанты применили наибольшее количество управляемых авиационных бомб за всё время наблюдений.

По данным Генерального штаба, в июле 2026 года армия РФ применила более 8 300 авиационных бомб, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции. Это стало рекордным показателем.

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Для сравнения: в июне российская авиация сбросила 8 266 управляемых авиабомб. Таким образом, июль превзошёл предыдущий месяц и стал новым рекордом по количеству использованных управляемых авиабомб.

Темпы боевых действий

Не менее интенсивной оставалась ситуация непосредственно на поле боя. По информации Генерального штаба ВСУ, в течение июля было зафиксировано 7 922 боевых столкновения.

В среднем ежесуточно на фронте происходило более 250 боев. Для сравнения: в июне украинские военные зафиксировали 7 316 боевых столкновений.

Кроме того, за июль российские войска совершили почти 97 тысяч обстрелов украинских позиций. Из них более 1 300 были проведены с применением реактивных систем залпового огня.

Как писал OBOZ.UA, российские войска вечером 3 августа нанесли удар по отделению "Новой почты" в Черниговской области. В момент атаки сотрудники и клиенты находились в укрытии, поэтому никто не пострадал. В результате удара было уничтожено грузовое отделение.

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