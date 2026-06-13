Украинские ДШВ и "Рейнджеры" уничтожили сеть запуска российских БПЛА в Покровске. Видео

В Покровске Донецкой области украинские защитники ликвидировали сеть точек запуска российских беспилотников. Бойцам удалось уничтожить шесть объектов, которые оккупанты использовали для подготовки и выполнения боевых вылетов БПЛА.

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Успешную операцию провели подразделения 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск и 4-й полк Сил специальных операций "Рейнджеры". Подробности разгрома сети и кадры ударов обнародовали на странице 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ.

Среди уничтоженных объектов: помещение возле городского кафе, магазин детских товаров, здание библиотеки, а также разрушенный дом в частном секторе. Эти локации противник использовал в качестве скрытых площадок для размещения экипажей, подготовки дронов и выполнения боевых вылетов.

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Атакованные цели были выявлены в ходе анализа действий оккупантов и изучения маршрутов полетов беспилотников, которые враг мог использовать для разведки и атак.

По данным военных, российские операторы использовали дроны для поражения украинских подразделений. Особое внимание враг уделял атакам на логистические маршруты. Такими действиями оккупанты пытались затруднить снабжение, эвакуацию раненых и перемещение Сил обороны в районе города.

Напомним, что враг продолжает попытки сосредоточить силы и средства в Покровске для поддержки дальнейших наступательных действий. Однако этот оккупированный город находится в зоне ответственности Седьмого корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск. Поэтому украинские защитники из подразделения "технодесанта" препятствуют намерениям российских захватчиков.

Также OBOZ.UA сообщал, что Силы беспилотных систем ВСУ нанесли мощный скоординированный удар по тыловым объектам российских оккупационных войск. В ночь на 12 июня под ударом оказался военный полигон "Восточный" в районе временно оккупированного села Новопетровка Запорожской области.

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