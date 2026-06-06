ВСУ мощным ударом разнесли вражескую базу 'Молний' в центре Покровска. Видео

Враг продолжает попытки накопить силы и средства в Покровске для поддержки дальнейших наступательных действий. Однако этот оккупированный город находится в полосе ответственности Седьмого корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск. Поэтому украинские защитники из подразделения "технодесанта" препятствуют намерениям российских захватчиков.

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Так, недавно в самом центре Покровска они поразили точку запуска БпЛА "Молния" и авиаразведки. Десантники показали, как это было.

Поражение объекта

"По имеющейся информации, на объекте в городе противник обустроил точку взлета и запуска ударных БпЛА типа "Молния", а также использовал ее для ведения воздушной разведки. Однако поражение объекта усложнило работу вражеских беспилотных подразделений на направлении и уменьшило возможности противника по разведке и нанесению ударов", – отметили десантники.

Дело в том, что сейчас среди приоритетных задач оккупантов – расширение сети точек запуска беспилотников в черте города. Захватчики используют для этого жилую застройку. В частности, места для взлета и управления БпЛА обустраиваются в бетонных укрытиях, подвалах и подъездах многоэтажных домов, пояснили в Седьмом корпусе ДШВ.

На видео ниже – момент поражения вражеской точки запуска БпЛА в центральной части Покровска.

О ком речь

7-й десантно-штурмовой корпус в ДШВ называют "Корпус быстрого реагирования". Во время реорганизации войска в корпусную структуру, в 7-й десантно-штурмовой корпус вошли по меньшей мере девять десантно-штурмовых и аэромобильных бригад, один полк, артиллерийская бригада и батальон управления.

Корпус работает с акцентом на применение инноваций, новых методов и тактических приемов. "Беспилотные системы, FPV-дроны, роботизированные платформы, R&D, 3D-принтеры, инновационные системы подготовки и современные средства поражения стали неотъемлемой частью нашей боевой работы", – говорят в корпусе и добавляют, что именно поэтому иногда их подразделение называют "технодесантом".

Ситуация на направлении

Также недавно в Покровске Силы беспилотных систем ВСУ обнаружили и поразили командный пункт одной из российских бригад. По данным военных, объект использовало подразделение 51 армии РФ. А удачную операцию против него провели операторы 413 полка Сил беспилотных систем "Рейд".

Полицейские дронари на Покровском направлении также активно используют современные технологии для уничтожения оккупантов и вражеской техники и ночью, и днем. Национальная полиция Украины показала работу своих экипажей БПЛА, которые занимаются аэроразведкой, ликвидацией российской пехоты и прикрытием украинских позиций.

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