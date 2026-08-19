ВСУ нанесли удар по складам БПЛА и важному логистическому мосту на юге: в Генштабе рассказали подробности

В ночь на 19 августа Силы обороны Украины нанесли удар поавтомобильному мосту через реку Молочную вблизи Молочанска Запорожской области, которыйроссийские оккупанты использовали для военной логистики. Также украинские защитники нанесли удары по складам беспилотников, пунктам управления БПЛА и другим военным объектам врага на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской областей и во временно оккупированном Крыму.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. В ведомстве отметили, что потери российских войск в результате ударов в настоящее время уточняются.

Какие объекты были поражены

Одной из целей стал автомобильный мост через реку Молочную в районе Молочанска Запорожской области. Российские захватчики использовали сооружение для обеспечения своей военной логистики.

Кроме того, Силы обороны поразили три склада беспилотников:

- в районе Новопетриковки Донецкой области;

- вблизи Новотроицкого в Донецкой области;

- в районе Лобачево Луганской области.

Также украинские военные поразили наземный ретранслятор для управления ударными БПЛА типа "Герань"/"Гербера" в Еленовке на территории временно оккупированного Крыма.

Еще одним объектом поражения стал пункт управления БПЛА в районе Верхнего Рогачика Херсонской области.

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Кроме того, украинские военные нанесли удар по складу материально-технического обеспечения в Кадиевке Луганской области.

В Лисичанске Луганской области был поражён район сосредоточения вооружения и военной техники противника.

В Генштабе отметили, что потери противника в результате этих ударов в настоящее время уточняются. Работа Сил обороны по ключевым военным целям российских войск продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA:

В ночь на 18 августа в оккупированном Севастополе ВСУ атаковали склады военной техники противника. Также под удар попала главная электроподстанция города.

В ночь на 17 августа Силы обороны Украины атаковали военные объекты России во временно оккупированном Крыму и Херсонской области. Под удар попали места хранения, подготовки и запуска беспилотников, а также объекты, обеспечивавшие их управление.

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