Украинские военные взяли в плен группу оккупантов: те сделали интересное признание. Видео

Украинские защитники взяли в плен группу оккупантов на Южно-Слобожанском направлении. Захватчики рассказали, что после ударов украинских дронов решили не оказывать сопротивления и сдаться, поскольку российское командование не оставляло им возможности для отступления.

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе. Пленные также заявили, что украинские военные обращались с ними лучше, чем их собственное руководство.

На Южно-Слобожанском направлении российские войска продолжают попытки прорваться вглубь украинских позиций. В то же время наши бойцы дают врагу достойный отпор: в частности, за последние двое суток бойцы бригады "Гарт" вместе с военнослужащими других подразделений взяли в плен девять оккупантов.

По словам пленных, после атак украинских беспилотников к их позициям приблизились украинские военные. Россияне не видели возможности продолжать сопротивление, поэтому решили сдаться, хотя, по их словам, собственное командование не позволяло им отступать с позиций.

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Плен спасает жизнь

Сами же оккупанты подтвердили, что сделали правильный выбор, сложив оружие.

"Советовали бы сдаваться в плен… Так останешься в живых. Жизнь будет продолжаться. Здесь ничего страшного не сделали (украинские военные. – Ред.). Накормили. Провели по безопасному маршруту", – подчеркнул один из пленных.

Другой россиянин добавил, что по пути к украинским позициям из-за значительной потери крови и длительного отсутствия еды он был очень истощен, но наш военный около 15 километров нес его на себе.

Также оккупанты рассказали, что в плену с ними обращались без агрессии и унижений, предоставили воду, еду и чай и в целом обеспечили достойное отношение в отличие от российского командования.

"Я удивился. Ни мата, ни унижений, ни оскорблений. Дали попить, покурить, чаем напоили".

"Мы были в числе первых – нас накормили. Потом забрали остальных. В последний день нас три раза накормили".

Напомним, наши защитники на Лиманском направлении взяли в плен 20-летнего жителя Свердловской области Дмитрия Брюховских. На фронте россиянин оказался после 10 дней военных учений и чудом выжил, ведь большое количество его боевых товарищей погибло.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что пленный оккупант рассказал о колоссальных потерях РФ и пожаловался на командование. Он рассказал о том, как именно в России сейчас вербуют "новобранцев" в колониях, как их "обеспечивают" в рядах "второй армии мира" и как российское командование выполняет обещания.

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