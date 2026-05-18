Подготовка заняла десять дней: пленный оккупант рассказал, как оказался на войне против Украины, и пожаловался на потери. Видео

Украинские защитники на Лиманском направлении взяли в плен очередного оккупанта, которого министерство обороны РФ обманом бросило на передовую. Речь идет о 20-летнем жителе Свердловской области Дмитрии Брюховских.

На фронте россиянин оказался после 10 дней военных учений и чудом выжил, ведь большое количество его боевых товарищей погибло. Подробности рассказали в проекте "Хочу найти".

РФ обещала тыловую службу, но бросила на фронт

Дмитрий Брюховских родом из города Каменск-Уральский (Свердловская область). До отправки на войну он получил образование системного администратора в Сургуте и работал автомехаником.

Из-за постоянных финансовых трудностей Дмитрий решил подписать контракт с минобороны РФ, поверив объявлению на "Авито", в котором обещали службу в тыловой ремонтной части.

"Однако сразу после подписания контракта Дмитрия отправили в Украину. Подготовка заняла всего 10 дней, после чего его направили на боевое задание. Службой в рембат уже и не пахло", – говорится в сообщении.

Путь россиянина в украинский плен

Дмитрия в составе 488-го мотострелкового полка (в/ч 12721) отправили в район населенного пункта Новоселовка на Лиманском направлении. До определенной позиции смогли добраться только он и один его сослуживец. Еще 12 военных погибли, а трое получили ранения.

На передовой 20-летний оккупант провел около трех месяцев, после чего попал в плен.

"Именно плен Брюховских описывает словом "эпично". В их укрытие залетела граната, его и еще одного сослуживца оглушило, а когда дым развеялся, вокруг уже были украинские военные с автоматами", – отмечается в сообщении.

Оккупант отметил, что в плен их взяли "адекватные ребята", которые напоили кофе и дали сигарет. Россиянин убежден, что "лучше в плен, чем мертвым валяться".

Благодаря проекту "Хочу найти" Дмитрия Брюховских удалось разыскать его гражданской жене Ксении. Во время видеозвонка он узнал сразу две важные новости – на следующий день после разговора он стал отцом, но в России его до сих пор официально считают пропавшим без вести.

"Это видео поможет родным Дмитрия Брюховских добиться признания его в России "военнопленным" и включения в списки на обмен. Он хочет вернуться домой – к жене и новорожденному сыну", – отметили в проекте.

