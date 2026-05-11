'Четверо сдались, один застрелился': казах рассказал, как оказался на войне против Украины и попал в плен. Видео

В плен к украинским военным попал оккупант Чингиз Баубиков. Этнический казах из Астрахани, он утверждает, что не хотел идти на войну, а контракт подписал, чтобы не сесть в тюрьму за долги по алиментам.

Сдаться в плен ему выпала возможность дважды, во время первой четверо россиян сдались, а один застрелился, второй шанс Баубикову пришлось ждать несколько недель, питаясь подножным кормом, набирая воду из луж и страдая от боли из-за обморожения ног. Историю казаха-оккупанта рассказали в проекте "Хочу жить".

На фронт за долги по алиментам

В интервью "Хочу жить", попавший в плен Баубиков рассказал, что жил в Астрахани. У него четверо детей и уже второй брак.

На войну, говорит, не собирался. Контракт подписал только после того, как его поставили перед выбором: либо служба – либо тюрьма из-за долгов по алиментам.

Оккупант утверждает, что подписал контракт с минобороны РФ 17 июля 2024 года. А уже 3 августа он оказался в Украине.

"Без учебки, без ничего. Я попал в наш астраханский полк мобилизованных ребят. Полк 591. Запорожская область километров 40 от Энергодара", – говорит казах.

На оккупированной части Запорожья оккупант, по его словам, чуть больше года был водителем "КаМаЗа", на котором, утверждает он, возил исключительно "продукты и дрова", но не боекомплект.

Все изменилось 1 октября 2025 года, когда он вместе с еще пятью военнослужащими разнимали пьяных дерущихся российских офицеров. По словам Баубикова, и двух драчунов, и шестерых "миротворцев", среди которых был и он, представители российской военной полиции отвезли в Энергодар для освидетельствования на алкогольное или наркотическое опьянение. А оттуда, не дав возможности даже собрать вещи, перевезли в Веселое, где передали 11 десантно-штурмовой бригаде ВС РФ. Новоиспеченных "штурмовиков" (двух нагайцев и четырех казахов"), как утверждает Баубиков, новым командирам представили как "казахскую ОПГ, которая вымогала деньги".

Как попал в плен

По словам Баубикова, 27 января он с еще одним сослуживцем получили приказ "выдвинуться в район Новояковлевки, закрепиться и ждать". По дороге они "подобрали" еще одного оккупанта, который остался сам.

"Двигались по погоде, в туман. Дошли до Новояковлевки. Попали под обстрел. Того, которого подбирал, позывной Магадан – его и потерял опять. Не знаю: раненый или "200-тый", – говорит Баубиков.

На указанной командованием "точке" оккупанты встретили еще шестерых солдат армии РФ. По рации получили приказ ожидать дальнейших распоряжений.

"Пока ждали – штурмовики украинские, с "птичками". Все... Предложили сдаться – не сдался в первый раз. Не знаю, почему… Потом, когда ходил до 21 марта – пожалел, что не сдался. Отморозил ноги", – говорит казах.

Четверо оккупантов тогда оказались в плену. Правда, осознали они это не сразу.

"Хитрость со стороны украинских штурмовиков – то, что они сказали "Х*охлы, п***расы, сдавайтесь!". И это было ключевое. У них (сдавшихся впоследствии оккупантов. – Ред.) , видать, в голове щелкнуло… Я переспросил: ребят, а вы откуда? – "327-ая". А я знаю, что нету 327 ни бригады, ни полка. Нам сказали, какие смежники будут рядом. Но 327 там никогда не звучало. А они вышли все", – рассказал военнопленный.

Еще один оккупант выбрал смерть.

"Парень, который вместе со мной стоял, с нашей бригады, говорит мне: "Че, брат, будешь делать? Сдаваться?" Говорю: нет. Он выхватил автомат и в голову себе три патрона выпустил", – говорит Баубиков.

Он же с еще одним захватчиком умудрились спрятаться в дыре в полу. Провели там ночь, пока над ними догорал вспыхнувший вследствие обстрела полуразрушенный дом. Всего в той яме оккупанты просидели около 10 суток. Как рассказал Баубиков, из-за сильного страха перед пленом. Боялись, как признается сам, не только распространяемых российскими пропагандистами страшилок о пытках, монтажной пене и кастрации, но и уже увиденных ранее видео с ударами по сопровождаемым украинскими воинами пленным россиянам российскими же дронами.

Выйти из укрытия, где сидели без еды, а вместо воды ели снег, оккупанты решились лишь 7 февраля, когда на землю опустился плотный туман. По дороге наткнулись на заброшенный блиндаж, где решили остаться.

"Выходили. Питались грибами с деревьев. Возле блиндажа была мусорка с банками от окопных свечей – пили воду, которая в них набиралась. В один из походов за едой и водой встретили ваших ребят. Они испугались нас, мы испугались их. Только они с автоматами, а мы – без ничего. Они сказали: "Все нормально, самое страшное позади. Вы нам нужны только для обменного фонда. Вас здесь бить, убивать никто не собирается". И действительно: напоили, накормили, дали покурить", – вспоминает Баубиков.

Хорошо отозвался он также о летчиках, которым передали пленных украинские воины. Защитнику с позывным "Дед" он даже передал привет.

А в это время в российских соцсетях его разыскивала жена, которая, судя по ее сообщениям, так и не дождалась от командиров своего супруга внятных объяснений о его судьбе.

За два месяца скитаний по украинской земле оккупант, по его словам, потерял около 30 кг. За месяц в плену уже набрал около 17 кг. Украинские врачи продолжают лечить его обмороженные ноги. Сам он во время интервью – бодр и даже весел.

В конце разговора, отвечая на вопрос, что бы сказал соотечественникам, раздумывающим о том, не поехать ли им в Украину, чтобы подзаработать на убийствах украинцев, он сказал следующее:

"Прежде чем подписать контракт, я бы посоветовал съездить на кладбище близлежащее. Если из села – на сельськое кладбище сходите. Из поселка – на поселковое. И городские к своему… и посмотреть, сколько там флагов развевается... Я в прошлом апреле был дома. Поехал найти друга своего. Он утонул еще до начала "СВО". Пока я не позвонил его родителям и не узнал, какой ряд – я не смог найти его. Помню, там забор стоял... Забор отодвинулся. И впереди выросло очень большое количество могил".

