Бросили в окружении, без воды и еды: пленный оккупант пожаловался на командование и рассказал о потерях России в войне. Видео

Украинские защитники на Покровском направлении взяли в плен очередного оккупанта. Его, вместе с другими военными, командование бросило в окружении без воды и пищи.

Бойцы умирали на позициях от заражения крови даже из-за незначительных ранений. Об этом он рассказал в проекте "Хочу жить".

История Рамиса

38-летний пленный Рамис Гафиуллин, уроженец отдаленного Башкортостана, попал под мобилизацию в российскую армию в первый год полномасштабного вторжения. После ранения он самовольно покинул часть и несколько лет скрывался.

"Был мобилизован в 2022 году, 26 октября. После учений нас отправили в Республику Донецк занять оборону под Авдеевкой и после ранения я решил податься в СЗЧ. В 2025 году меня приняли и сразу же отправили в сторону Кучерова Яра занять оборону и держать оборону", – рассказал захватчик.

В населенном пункте россиян бросили на произвол судьбы, они оказались в окружении без воды и еды.

"Обещание командиры не держали, нам обещали что будем сбрасывать вам еду с дронов, 2 месяца сидели, за 2 месяца даже пачки сигарет не дали. Питались кое-как, что нашли. Когда по дороге шли, то был вообще ужас. Куда не смотри – наши солдаты валялись, раненые умирали от заражения крови, потому что медицины не было", – вспомнил Рамис.

Он рассказал, что после этого оккупанты приняли решение сдаться в плен. Российский военный также обратился к другим солдатам, призвав их не бояться украинских защитников и не медлить с таким выбором.

"Здесь хорошо принимали, пальцем никто не трогал, кормили, сигареты дали", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские бойцы взяли в плен 38-летнего российского оккупанта Андрея Мигура из Красноярска – мужчина согласился убивать украинцев, чтобы не сидеть в тюрьме. Однако на фронте он столкнулся с настоящими реалиями войны, в виде неадекватных указаний со стороны командиров и ужасных картин с убитыми оккупантами.

А в районе Покровска бойцы пограничной комендатуры быстрого реагирования 105-го пограничного отряда взяли в плен 61-летнего военнослужащего армии РФ с Камчатки. По словам оккупанта, его обманули в министерстве обороны и бросили штурмовать украинские позиции, несмотря на то, что не так давно он перенес инсульт.

