"Сколько шёл – столько трупов видел": пленный оккупант рассказал о колоссальных потерях РФ и пожаловался на командование. Видео

Украинские воины продолжают пополнять обменный фонд. Один из россиян, недавно попавших в плен, рассказал о том, как именно в России сейчас вербуют "новобранцев" в колониях, как их "обеспечивают" в рядах "второй армии мира" и как российское командование выполняет обещания.

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Также он подчеркнул колоссальные потери армии РФ в Украине. Допрос пленённого россиянина опубликовали на ресурсах 425-го полка "Скеля".

Что рассказал пленный россиянин

Россиянин Савелий Сафонов отправился на войну из российской тюрьмы: туда его посадили за кражу велосипеда на два года.

Пленник вспоминает: в колонии начальник учреждения собрал его и других заключенных, больных гепатитом (у него самого — гепатит С), и спросил,кто хочет ехать на войну против Украины. Тем, кто отказался, говорит Сафонов, тюремщики устроили "веселую жизнь": их отдали на растерзание заключенным, отбывающим наказание за тяжкие преступления.

"132-я ( статья УК РФ. – Ред.), за изнасилование, 205-я (террористический акт)... Им предоставили полную власть над нами. Они избивали, издевались... Я продержался месяц, а потом подписал контракт", – заявил россиянин.

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Служба в "второй армии мира" для него началась с обмана: ему обещали, что "врага ты в глаза не увидишь", а вместо обещанных 1,5 млн рублей выплатили менее трети – около 400 тыс. Да и те у него отобрали: банковскую карту вместе с паспортом Сафонов был вынужден отдать командирам.

При этом обеспечение новобранцев полностью возложили на них самих: россиянин говорит, что пришлось покупать даже военную форму, ещё по 200 тыс. рублей они должны были скинуться "на дроны".

"Я отдал практически все деньги. А на следующий день мне сказали: "Ты едешь на боевое задание". А у меня не было даже элементарных берцев, хотя я деньги на них отдавал", — говорит Сафонов.

Незабываемые впечатления – в отличие от навыков – россиянин получил от боевой подготовки: за 21 день он, по его словам, всего 4 раза побывал на полигоне.

Но настоящий "экшн" начался для него уже на передовой.

"Все проходят через штурм. Но не скажешь, что это штурм, ты просто идешь на мясо… Сколько я шел (на позицию во время своего первого выхода. – Ред.) – столько трупов видел. Я за всю жизнь в фильмах столько не видел. Просто какая-то "зачистка" людей... Потому что сколько бы людей ни шло – никто не доходит до своих точек", – заявил россиянин.

Пленный рассказывает, что тогда попал под атаку дронов, получил два ранения – и когда уже мысленно прощался с жизнью – услышал голос, предложивший сложить оружие – и жить. Россиянин колебался недолго, ведь у него были ранения, поэтому альтернативой, по его словам, было "обнуление".

К украинским воинам пленного довел дрон.

"Я пошёл за "птичкой", дошёл до ребят. Они дали мне воды, перевязали рану. Никто меня не бил, не пытал. Я всё сам, от чистого сердца рассказал... Относятся ко мне нормально, кормят, дают покурить, не издеваются... Об украинских военных мне рассказывали полные ужасы. Что здесь пальцы отрезают, ногти (вырывают. – Ред.), яйца... Чего только не рассказывали. Поэтому дали три гранаты, сказали: две – для врага, третья – тебе", – рассказал он.

Сафонов обратился к матери.

"Мама, я тебя очень сильно люблю. Не знаю, когда увидимся. Может, и никогда. Потому что я хотел бы остаться здесь. Ведь там меня снова отправят сюда (на фронт. – Ред.). Или "обнулят", – говорит россиянин.

Он также обратился к соотечественникам с призывом не подписывать контракты и не поддаваться ни на обещания денег или земельных участков, ни на перспективу выйти на свободу из колонии, ни на заверения о "тыловой службе". Выход будет один – смерть.

Тем же, кто уже прибыл в Украину в качестве оккупанта, он посоветовал сдаваться в плен, если представится такая возможность. Ведь только это спасет от перспективы стать удобрением для украинской земли.

Как сообщал OBOZ.UA, ещё один пленный оккупант пожаловался на реалии в армии Путина. По его словам, солдатам "второй армии мира" приходилось "пить воду из луж, есть червей".

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