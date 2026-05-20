'Пили воду из луж, ели червей': пленный оккупант пожаловался на реалии в армии Путина. Видео

Наши военные взяли в плен очередного российского оккупанта, который подписал контракт и поехал на фронт убивать украинцев. Речь идет о жителе Республики Удмуртии (РФ) Малых Андрея Федоровича.

Захватчик рассказал защитникам о реалиях в оккупационной армии и пожаловался на руководство, которому наплевать на собственных подчиненных. Об этом сообщает проект "Хочу найти".

35-летний Андрей Малых родом из города Глазов, Республика Удмуртия, РФ. После подписания контракта он воевал в составе 15-й отдельной мотострелковой бригады, в/ч 90600 ВС РФ, подразделения, которое считается одним из самых мясных в российской армии.

В плен Андрей Малых попал в феврале 2026 года в районе с. Удачное Донецкой области.

Оккупант рассказал о голоде, потерях и равнодушии командиров РФ

По словам оккупанта, во время выполнения боевых задач стало понятно, что командиры не слишком заботятся о судьбе своих подчиненных.

"Я ненавижу своих командиров, они нас заставили потратить деньги на экипировку, скидываться на птичек (дроны. – Ред.). Нас бросили без ничего на боевое задание. По дороге мы видели кучу трупов российских солдат, их никто не эвакуирует, не дают откатываться трехсотым. Нас бросают туда, как пушечное мясо", – пожаловался он.

Пленный также пожаловался, что солдаты РФ на передовой не получали никакой помощи и голодали.

"Мы пили воду из луж, это было ужасно. Ели ветки, траву, червей, жуков... Я не советую никому подписывать контракт, это билет в один конец", – сказал захватчик.

В проекте сообщили, что Андрей Малых сейчас находится в Украине в статусе военнопленного. Его родные могут обратиться к инициативе "Хочу найти", чтобы получить подтверждение плена и добиваться его возвращения домой.

