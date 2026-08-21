Первая партия бронеавтомобилей "ВАРТА 2" уровня защиты STANAG-3 от "Украинской Бронетехники" передана Национальной гвардии "Украинская Бронетехника" передала два специализированных бронированных автомобиля "ВАРТА 2" класса MRAP 2-му корпусу НГУ "Хартия" и ещё одному подразделению Национальной гвардии Украины.

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"Это совершенно новый автомобиль, созданный с учетом реального боевого опыта первой "ВАРТЫ". Благодаря большому запасу хода и современному оборудованию автомобиль способен эффективно выполнять тактические задачи в самых опасных условиях. Уверен, что этот автомобиль спасет много жизней наших военных", – отметил советник генерального директора компании Василий Квашук.

"ВАРТА 2" обладает высоким уровнем защиты экипажа. Балистическая защита автомобиля соответствует стандарту STANAG 4569 Level 3, противоминная – STANAG 4569 Level 3a/3b. Разнесенная броня, V-образное днище, подвесной пол и энергопоглощающие элементы дополнительно повышают уровень защиты личного состава.

Благодаря независимой подвеске, клиренсу 400 мм, блокировке передней и задней осей и системам автоматической подкачки шин, бронеавтомобиль обеспечивает стабильное движение по бездорожью и обладает высокой проходимостью.

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Модульная конструкция позволяет адаптировать "ВАРТА 2" под различные боевые задачи и оснащать боевыми модулями с вооружением калибром от 7,62 до 30 мм. Также предусмотрены места для установки противодроновых решеток.

"Машина очень качественная. По проходимости имеет целый ряд преимуществ перед многими другими бронеавтомобилями, которые я использовал. Посмотрим, как она проявит себя в бою", – отметил военнослужащий 2-го корпуса НГУ "Хартия".

Во время передачи техники водители подразделений прошли обучение по управлению "ВАРТА 2" и ознакомились с основными узлами и агрегатами автомобиля.

В ближайшее время "Украинская бронетехника" передаст военным Национальной гвардии Украины новую партию "ВАРТА 2", которые укрепят защиту и мобильность подразделений на фронте.