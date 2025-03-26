'Время оккупантов истекает': в Донецке и Кипучем появились знаковые украинские граффити. Фото и видео

На территории оккупированных с 2014 года городов Кипучее (бывший Артемовск) Луганской области и Донецк появились патриотические граффити. Участники украинского сопротивления напомнили, что российские захватчики на этих землях – чужие.

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Соответствующими фото и видео в среду, 26 марта, поделился Telegram-канал "Жовтої Стрічки". Это движение общественного сопротивления на ВОТ Украины, созданное в апреле 2022 года после российского полномасштабного вторжения.

Активисты "Жовтої Стрічки" нарисовали сине-желтую символику в разных уголках Донецка и Кипучего – на остановках общественного транспорта, уличных стенах и многих других локациях.

Как отметили авторы канала, патриоты "не останавливаются в своем сопротивлении – они продолжают превращать российскую символику в песочные часы, напоминая оккупантам: их время неустанно истекает".

"Донбасс – это Украина!" – подытожили в Telegram-канале.

Как ранее писал OBOZ.UA, после 11 лет жизни под давлением пророссийской пропаганды 18-летний Иван Саранча сумел выбраться на подконтрольную Киеву украинскую территорию из Луганска. Патриот также выучил родной язык.

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