Прожил 11 лет в оккупации: подросток из Луганска рассказал о бегстве в Украину и вражеской пропаганде. Видео

Иван Саранча, 18-летний житель оккупированного Луганска, смог после 11 лет жизни под давлением пророссийской пропаганды не только выучить родной язык, но и выбраться на подконтрольную Киеву украинскую территорию. Его родители под влиянием русских нарративов буквально прокляли своего ребенка. Однако парень решил остаться и говорит, что единственная причина, которая может побудить его бросить Украину – полная оккупация страны.

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Иван уже месяц, как живет в столице. Он рассказал и о своей жизни в оккупации, и невероятную историю, как парень смог воплотить в жизнь свою мечту – перебраться на подконтрольную украинскую территорию.

Когда Россия оккупировала Луганск, Ване было всего восемь лет. В городе пропал свет и вода, начались тревоги, и нечего было есть, вспоминает юноша.

"Украину я помню очень плохо. В моей памяти только осталось одно ясное воспоминание. Я пошел в первый класс и именно тогда я запомнил флаг Украины. И после этого дня я впервые его увидел уже через 11 лет", – рассказал Иван.

О том, чтобы уехать из оккупации, парень стал думать еще с 15 лет. Противостоять российской пропаганде ему помогали друзья в Украине, с которыми он общался в сети.

Парень рано начал работать и учился на скульптора. На свое 18-летие он попросил подарок – загранпаспорт и поездку в Ростов. Параллельно Иван связался с волонтерами, которые подсказывали ему, как можно уехать.

Однажды его план едва не сорвался, потому что сестра заподозрила, что его поездка может быть бегством в Украину.

"Я просто не мог жить среди тех, кто убивает людей и кто истребляет целый народ, причем мой народ. После того, как меня начали готовить идти в армию и быть таким же, как другие рашисты, я окончательно понял, что не буду там находиться", – говорит юноша.

Реакция его семьи не укладывается в голове. Иван не может общаться даже с матерью.

"По возвращении в Украину отец через голосовые сообщения начал меня обзывать пид*ром, говорил, что мне сдохнуть надо. У мамы была истерика. Я бы и общался с ней, но она не хочет изменить свое отношение (даже мысленно) ко мне и Украине", – рассказал парень.

Обратите внимание, как разговаривает подросток. Это результат практики всего двух с половиной лет (можно даже не вспоминать, сколько лет занимался произношением "премьер Азиров").

"Я просто общался со своей подругой из Украины. Было очень сложно. Полностью на украинский мы перешли в апреле 22-го года. Мы дружили шесть лет, и именно она рассказывала мне, что происходит в Украине", – вспоминает Иван.

На подконтрольной территории с парнем произошел "самый большой в жизни стресс".

"Я сидел в шоке: у меня это получилось, а я до сих пор не верю в это! Когда я впервые увидел украинского военного, понял – они действительно существуют, а не только в интернете. Мне даже хотелось прикоснуться к нему!" – вспоминает юноша.

Как сообщал OBOZ.UA, Иван далеко не единственный из числа настоящих украинцев в оккупированном Луганске. Недаром российские оккупанты усиливают репрессии в захваченном с 2014 года городе. Недавно под прицелом снова оказались проукраински настроенные граждане – люди испытывают давление, им устраивают допросы, часть граждан впоследствии отправляют "на подвал".

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