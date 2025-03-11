Бросают на 'подвал': оккупанты усилили репрессии против украинских патриотов в Луганске – 'Атеш'

Российские оккупанты усиливают репрессии против украинцев в захваченном с 2014 года Луганске. Под прицелом оказались проукраински настроенные граждане.

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Людей подвергают давление, устраивают допросы, часть граждан впоследствии отправляют на "подвал". Об этом заявили в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш".

"Агенты движения "Атеш" проводят разведку и собирают информацию о полицейских участках оккупантов в Луганске. Они стали центрами репрессий рашистов против проукраинских граждан — там проводят допросы и осуществляют давление на невинных людей, после чего выборочно часть из них отправляют на "подвал", – отмечено в сообщении.

В "Атеш" добавили, что фиксируют все сведения о работе участков, сотрудниках и транспорте.

"Вскоре коллаборантов ожидают мероприятия по восстановлению справедливости. Призываем жителей оккупированных городов Донбасса присоединяться к движению "Атеш" — любая информация может помочь в борьбе за освобождение родной земли! Пишите нам и получайте достойное вознаграждение! @ruslan_atesh_ua", – призвали в движении.

Напомним, ранее в "Атеш" рассказали, что командование российского 70-го МСП пытается скрыть жалобы своих военнослужащих в Запорожской области. В частности, раненые оккупанты недовольны тем, что их заставляют участвовать в боях, также бойцы РФ заявляют о распространяющейся среди офицеров коррупции.

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