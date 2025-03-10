Командование российского 70-го МСП пытается скрыть жалобы своих военнослужащих в Запорожской области – 'Атеш'

Командование российского 70-го мотострелкового полка пытается скрыть жалобы военных в Запорожской области. В частности, раненые оккупанты недовольны тем, что их заставляют участвовать в боях, также бойцы РФ заявляют о распространяющейся среди офицеров коррупции.

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Об этом сообщает партизанское движение "Атеш". В то же время, руководство РФ не хочет решать проблемы, а наоборот умалчивает их.

"Командование 70 мотострелкового полка, воюющего в Запорожской области, узнало о массовых жалобах среди солдат на "обнуление", принуждении раненых военнослужащих к боям, а также коррупцию среди офицеров. Информацию об этом они передают через родственников, а также непосредственно пишут обращения к военной прокуратуре РФ и профильных ведомств", – говорится в сообщении.

Руководство РФ прилагает все усилия, чтобы просто заставить своих подчиненных замолчать. Они начали изымать мобильные телефоны, чтобы военные не могли жаловаться и распространять информацию о реальном положении дел.

Украинские партизаны отметили, что продолжат следить за ситуацией в подразделении.

"Если ты служишь в ВС РФ и понимаешь, что тебя используют как расходный материал – свяжись с нами. Мы подскажем, как выйти из этой ситуации!" – отметили они.

Напомним, партизаны "Атеш" провели очередную диверсию во временно оккупированном Крыму. Они отследили поезд с топливом, который направлялся в Запорожскую область, и уничтожили релейный шкаф на железной дороге в Джанкойском районе. В результате появились задержки с переброской топлива и техники по железной дороге, что спровоцировало проблемы со снабжением вражеских войск.

Как сообщал OBOZ.UA, в Херсонской области россияне отказываются выполнять приказы командования о штурме островов вдоль реки Днепр. Оккупанты боятся идти в атаки, ведь предыдущие группы военных не вернулись из таких операций и до сих пор остаются в водах Днепра.

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