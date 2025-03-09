'Атеш' помешали переброске топлива оккупантов из Крыма: детали диверсии

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" провели очередную диверсию во временно оккупированном Крыму. Они отследили состав с топливом, направлявшийся в Запорожскую область, и уничтожили релейный шкаф на железной дороге в Джанкойском районе.

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В итоге возникли задержки с переброской топлива и техники по железной дороге, что спровоцировало проблемы со снабжением оккупационных войск. Подробности сообщили в "Атеш".

"Наши агенты успешно провели операцию по срыву логистики оккупантов в Джанкойском районе. Мы выслеживали состав с топливом, который направлялся в Запорожскую область, и нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре, уничтожив релейный шкаф", – отмечено в сообщении.

Результаты операции, добавляют в "Атеш", не заставили себя долго ждать.

"Результат – переброска техники задержана по железной дороге, а оккупанты столкнулись с проблемами в снабжении... Наш агент справедливо отметил: Крым – это Украина, а каждый оккупант будет уничтожен!" – сообщили в движении.

Диверсия была проведена возле населенного пункта Столбовое в Джанкойском районе. Координаты: 45.818621412, 34.43630964.

Напомним, ранее в "Атеш" рассказали, что российские военные отказываются идти на штурм островов в Херсонской области, ожидая перемирия. Они боятся идти в атаки, ведь предыдущие группы оккупантов не вернулись с подобных операций.

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