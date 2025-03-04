Российские военные отказываются идти на штурм островов в Херсонской области, ожидая перемирия – 'Атеш'

В Херсонской области российские оккупанты отказываются выполнять приказы командования о штурме островов вдоль реки Днепр. Россияне боятся идти в атаки, ведь предыдущие группы оккупантов не вернулись с подобных операций и до сих пор остаются в водах Днепра.

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Также захватчики надеются на скорейшее перемирие и остановку боевых действий. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

По информации партизан, военнослужащие 24-го и 26-го мотострелковых полков массово саботируют приказы о штурме. Среди личного состава ходят разговоры о возможной заморозке боевых действий, что дополнительно подрывает боевой дух оккупантов.

В "Атеш" отметили, что оккупанты понимают, что погибать за попытку захвата нескольких квадратных метров чужой земли бессмысленно, если можно подождать остановки боевых действий. Кроме того, лодки, на которых отправляют штурмовиков, находятся в плачевном состоянии – многие из них уже неоднократно ломались из-за саботажа. В связи с этим оккупанты понимают, что техника ненадежна и стараются избежать отправки на острова.

Напомним, в первые трое суток марта давление российских войск в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" несколько уменьшилось. Вероятно, оккупанты приходят в себя от потерь и готовятся к следующим действиям.

Как ранее писал OBOZ.UA, в феврале 2025 года было отмечено снижение количества российских ракетных ударов по Украине – как массированных, так и одиночных. Всего оккупационные войска применили 99 ракет разного типа и назначения.

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